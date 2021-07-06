【黑寡婦】入場前10件你要知的事　施嘉莉祖安遜為角色操肌兼縮胸

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-06 08:30

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）及佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）主演的《黑寡婦》（Black Widow），原定在去年上映，可惜受到新冠肺炎影響，映期更一度出現無限期推遲。隨著全球疫情有放緩跡象，《黑寡婦》如箭在弦，趁入場前率先回顧黑寡婦的成長史。

由施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》即將上映。（《黑寡婦》劇照）

先由電影故事背景說起，《黑寡婦》發生在《美國隊長3：英雄內戰》（Captain America: Civil War）及《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）之間，當時由施嘉莉祖安遜飾演的黑寡婦，在德國萊比錫/哈勒機場（Flughafen Leipzig/Halle）放走了美國隊長及寒冬戰士，因此黑寡婦遭到美國政府的通緝。

《黑寡婦》發生在《美國隊長3：英雄內戰》及《復仇者聯盟3：無限之戰》之間。（《美國隊長3：英雄內戰》劇照）

一直隱藏行蹤的黑寡婦，她在《黑寡婦》中除了要面對神秘敵人模仿大師（Taskmaster）外月，還會帶觀眾探討她在成為神盾局特工及復仇者成員之前的間諜生涯，所以今集同時增加了5位全新的重要角色。

黑寡婦在《復仇者聯盟4：終局之戰》時已經犧牲。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

然而施嘉莉祖安遜演「黑寡婦」時的身材不時成為粉絲的熱話，而網上更曾傳出施嘉莉祖安遜為角色選擇做縮胸手術，有指她的目的是為了不讓大眾的視線集中在她的胸部上，有指施嘉莉祖安遜在2015後進行了縮胸手術。

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