《黑寡婦》施嘉莉爆科倫絲拆佢招牌？　「1秒打爛我10年標記」

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-23 21:30

Marvel超級英雄片《黑寡婦》由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）主演及擔任執行監製，相信同時為她在MCU的最後一部電影，其他主演包括科倫絲佩芝（Florence Pugh）、大衛哈伯（David Harbour）、O-T Fagbenle、William Hurt、Ray Winstone以及Rachel Weisz。

早前《黑寡婦》舉行了全球媒體連線記者會。（電影劇照）

近日《黑寡婦》舉行了全球媒體連線記者會，施嘉莉祖安遜表示：「Natasha在戲中一開始十分孤獨，對任何事都充滿了懷疑，成為了紅室的受害者，後來加入神盾局、復仇者聯盟、到後來完結了生命，大家會在《黑寡婦》中會看到從未見過的Natasha。」

影迷在戲中仍可以看到Natasha的經典甫士。（電影劇照）

飾演新一代「黑寡婦」的科倫絲佩芝在戲中一直取笑施嘉莉祖安遜的經典甫士，在記者會上施嘉莉祖安遜為自己平反，笑言叫主持問問科倫絲佩芝：「我用了10年的時間來建立這個標誌性甫士，但她用一秒就打破、撕碎並踐踏在上。」科倫絲佩芝即時回應：「等等，你正在笑呢！」

戲中科倫絲佩芝不時都會取笑Natasha的經典甫士。（電影劇照）

講到科倫絲佩芝在戲中的角色時，她笑言：「我覺得對我來說很有趣，她真的是從紅室活着出來。而首日拍攝正是在布達佩斯跟施嘉莉祖安遜拍攝在安全屋打鬥的戲份，我就把她摔到牆上，而她則狂毆我的臉。真係沒有比這個更好的破冰方式，大家很好地將這場戲完成，更好好地認識了對方且成為好朋友。」

飾演「紅色守衛者」的David Harbour笑指自己角色好憎美國隊長。（電影劇照）

而問及飾演「紅色守衛者」的David Harbour想跟誰人組隊時，他：「沒有人我想跟他們組隊，我認為自己是如此非凡。不過我十分喜歡『飛隼』這個角色，同時我也很喜歡Anthony Mackie，加上他現在又着上了美國隊長的戰衣。我的角色很討厭美國隊長，如果能看到兩人在大銀幕上鬥嘴，應該會非常有趣。」

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