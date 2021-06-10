【黑寡婦】神秘角色身份終被揭曉　麗素慧絲：這是MCU的秘密！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-06-10 19:00

由施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）、佛羅倫斯佩芝（Florence Pugh）及麗素慧絲（Rachel Weisz）主演的《黑寡婦》（Black Widow）即將在下月7日香港上映，其中由麗素慧絲飾演的神秘角色，其真實身份近日終於正式公開。

由施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》將在下月上映。（《黑寡婦》劇照）

曾憑《無國界追兇》（The Constant Gardener）奪得奧斯卡及金球獎最佳女配角獎的麗素慧絲，她早前接受美國名嘴Jimmy Kimmel訪問，當時Jimmy Kimmel介紹麗素慧絲時，稱她是在《黑寡婦》中飾演Melina Vostokoff。Jimmy Kimmel稱：「今晚我們的第一位嘉賓是即將加入Marvel電影宇宙的奧斯卡得主。她在《黑寡婦》中飾演Melina Vostokoff。」

當麗素慧絲出來時，她即時指出Jimmy Kimmel犯下錯誤：「我認為我們禁止說出Melina的姓氏，我認為這是Marvel電影宇宙的秘密…但是，好吧，你現在已經做到了。

麗素慧絲的角色一直都被稱為一位名為Melina的「黑寡婦」，但Jimmy Kimmel卻意外爆出她的真實身份。（Jimmy Kimmel Live 影片擷圖）

至於為何Marvel Studios要求麗素慧絲保守秘密，皆因Melina Vostokoff在原著漫畫中又被稱為「Iron Maiden」。她除了是一名俄羅斯特工外，還是一名刺客兼僱傭兵，她甚至還曾加入一個暗殺「黑寡婦」的刺客組織。目前《黑寡婦》的大部份重要角色的身份都已經揭開，僅未知是誰飾演今集反派「模仿大師」（Taskmaster）。莫非如粉絲的猜測，麗素慧絲的角色除了是Melina Vostokoff外，還是反派「模仿大師」。