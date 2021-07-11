「邦女郎」Léa Seydoux接種兩劑疫苗仍染疫　恐缺席康城影展宣傳

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-07-11 14:15

有份參演《007：生死有時》（No Time to Die）的法國女星Léa Seydoux本來要參加康城影展，然而近日有消息指出，她對新冠肺炎的病毒測試呈陽性反應，其發言人表示，如果Léa Seydoux得到醫生的許可，她仍有機會出席康城影展。

現年36歲的「邦女郎」Léa Seydoux有份演出《007：生死有時》，這部作品將在今年上映，而她其餘4部電影也將在當地時間下周在康城影展首映。（《007：生死有時》劇照）

綜合外媒消息，現年36歲的「邦女郎」Léa Seydoux正在拍攝新戲，劇組每天需要檢測，而在最近一次的檢測當中，完成接種兩劑新冠疫苗的她卻驚傳對新冠肺炎的病毒測試呈陽性反應，她目前在巴黎的住所隔離。據了解， Léa Seydoux只會在兩次檢測呈陰性結果及在醫生的許可下，才會出席康城影展。

由Wes Anderson執導的《法蘭西諸事週報》，集合了多位巨星參演，其中包括班尼史奧狄多、泰達史雲頓、法蘭絲麥杜曼、添麥菲查洛美及Léa Seydoux等，電影將在當地時間下周一全球首映。（《法蘭西諸事週報》劇照）

據了解，Léa Seydoux是今年康城影展其中一位焦點，皆因她演出的4部電影，其中包括《法蘭西諸事週報》（The French Dispatch）、《France》、《The Story of My Wife》及《Deception》將率先在今屆影展首映，除了《Deception》外，其餘3部作品均被選為正式競賽片，可角逐影展最高榮譽金棕櫚獎。