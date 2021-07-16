《中國醫生》領跑內地暑期檔　近兩年中國賣座戲共通點是「哭」？

內地電影《中國醫生》上映8日，票房可謂 一騎絕塵，累計6.36億，領跑暑期檔票房。該戲由劉偉強執導，張涵予、袁泉、朱亞文、李晨領銜主演，易烊千璽特邀出演，講述改編自2020年中國各地醫護人員前往武漢抗擊新冠肺炎的真實事件，所有場景1比1還原疫情期間的並防狀況，製作精良。



《中國醫生》領跑暑期檔票房。（電影海報）

2019年12月，一場突如其來的新冠肺炎打亂了全球各行各業的節奏，內地電影市場直到去年8月才逐漸復甦，以戰爭電影《八佰》打響頭炮，成為2020年全球票房冠軍。其後有七夕檔冠軍《我在時間盡頭等你》、國慶檔冠軍《我和我的家鄉》，熱門電影《金剛川》、元旦檔冠軍《送你一朵小紅花》，到今年的春節檔冠軍《你好，李煥英》，清明檔冠軍《我的姐姐》，五一檔冠軍《你的婚禮》，張藝謀執導的諜戰電影《懸崖之上》，愛情戲《我要我們在一起》，到最近的《革命者》、《1921》、《中國醫生》等，各大檔期的冠軍或熱門電影，無論什麼類型，網友在看完後，幾乎都離不開一個特點，就是「哭」。

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中國電影導演協會副會長王紅衛近日在影協會議上指出，當前電影市場中影片類型和樣式逐漸窄化，無論是2020年的《八佰》、《一秒鐘》，還是2021年的《你好，李煥英》、《我的姐姐》、《刺殺小說家》，影片在宣傳上的賣點都集中於「好哭（指容易令人感動落淚）」。

回望2015年至2019年這五年的電影票房TOP3，類型就豐富不少，喜劇、動作、動畫、科幻等都有。當然，由於這兩年疫情的緣故，很多歐美電影缺失，取而代之的是一些親情、愛情以及抗疫電影，代入感極強，引起大眾共鳴，戳人心扉；加之適逢建黨100周年，幾乎沒有過度娛樂化的作品，推出了不少獻禮片，網友見到歷史書中的先烈「出現」在大熒幕，以血肉之軀換來今日的安穩生活，自然會感動，這些也是建立在真實的情感上。

而中國電影家協會副主席尹鴻也表示，所有煽情都要建立在真實感人的基礎上，如果觀眾感受不到，也沒有辦法推動情緒。其實「煽情」並非不好，只是現在以「哭」為賣點的作品太多，觀眾在真情流露的同時，也希望電影能夠多樣化，百花齊放。