殺出個黃昏‧影評｜另類手法為「廢老」發聲　老中青演員表現加分

世代之爭是近年備受關注的議題，你一句「廢老」、佢一句「廢青」，標籤化令矛盾越演越烈，近日上映的《殺出個黃昏》，就以輕鬆黑色幽默手法為兩代人發聲，正所謂「你有壓力、我有壓力」，就算合不來都不一定要打大出手，可恨背後其實都有可愛之處，老戲骨與新演員撞出令人驚喜的火花。



鍾雪瑩的活潑演出，讓「四哥」謝賢的角色更出彩。（劇照）

故事以謝賢飾演的過氣殺手為中心，當年憑一身好刀法叱吒江湖的他，過了花甲之年早已放下屠刀，一心轉行整刀削麵但又敵不過機器，唯一出路竟然是與馮寶實及林雪聯手組成耆英殺手組織，專為生無可戀的老人了結生命，後來遇上被男友「𡁻完鬆」一心尋死的少女鍾雪瑩，改變了三位老人的命運。

馮寶寶跟李璨琛的母子矛盾最貼近現實，亦看得人最揪心。（劇照）

三位老人各有困境，謝賢一心想自食其力但被社會淘汰；馮寶實兒孫滿堂看似最幸福，但實情是家人只想擸盡家產；林雪對妓女動情想發展黃昏戀，工作、家庭及性慾，都是老人要面對的問題，表達手法不算有很大驚喜，就算未能動之以情，至少都笑中有淚。

一向胡胡鬧鬧的林雪，跟妓女談情難得讓人感動。（劇照）

過份集中探討老人問題就會變成《星期日檔案》、《鏗鏘集》之流，加入鍾雪瑩就為劇情增添趣味，安排好三位「廢老」的背景後，就換上她以「廢青」角度去看世界，沒有上一代人的包袱，無畏無懼只怕被男友拋棄，若說三年為一個世代隔閡，她跟幾位老人隔了幾十代，但老土到盡頭就變成新鮮事，劇情亦由此活潑起來。

更多《殺出個黃昏》劇照

+ 7

雖然人物的遭遇很灰，但電影的調子卻是輕輕鬆鬆，也許觀眾會嫌棄結局太BBQ大團圓，但或許是在寄語觀眾，無論是哪一代人，總有方法在充滿負能量的生活中找到出路，像謝賢去幫助陌生人，像馮寶寶走出根本不舒適的舒適圈，像林雪去勇敢愛一次，年輕如鍾雪瑩亦可懶理世俗眼光，走自己的路。