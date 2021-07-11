《殺出個黃昏》專訪｜老人戲無市場　林家棟自資撐住︰趁仲有能力

撰文： 許育民 最後更新日期： 2021-07-11 23:59

由林家棟監製及編劇，高子彬執導，謝賢、馮寶寶、林雪、鍾雪瑩主演的《殺出個黃昏》，以黑色幽默手法探討香港老人問題。病痛對老人家而言未必是最折磨，內心的寂寞與家人的疏離關係才最痛心。

當香港年輕人在掙扎苦無機會時，老一輩朋友又何嘗不是列入被忽略的一群，林家棟在電視台工作時，已深深感受到這份冷待，只是當日人微言輕，只好盡能力在片場跟老人家交談聯誼，讓他們感到一份暖意，但這份不是味兒的感覺一直埋藏內心，直到編劇交來《殺出個黃昏》劇本時，家棟覺得是時候將這份感受拍出來。

說起老一輩演員在行內的待遇，家棟特別有感受。（劉智源 攝）

「點解唔早啲拍完，早啲畀佢哋返屋企休息？」

84歲謝賢，加上66歲馮寶寶，一對影壇瑰寶，斷想不到會再次登上主角席位。這要多得監製林家棟，對這劇本不離不棄。其實他早在11年前，首當監製的《打擂台》（2010）已經打老人家主意，找來梁小龍、陳觀泰、泰迪羅賓、邵音音擔正，當年位位都年過60，在講求年輕活力的電影行頭來說，是一大挑戰，結果電影為泰迪羅賓及邵音音奪得金像獎最佳男女配角，更摘下當年的最佳電影。

難得找到馮寶寶及謝賢再合作，讓兩位老人家再次踏上主角位置。（《殺出個黃昏》劇照）

就是對老人家有份敬重，有份愛，家棟在片場看到很多不合理的安排，一直藏在內心，「我做電視台時，很多具資歷的甘草演員都被忽視，點解通宵戲一定是最老的演員拍？點解唔早啲拍完，早啲畀佢哋返屋企休息？」其實理由家棟好清楚，因為主角戲份多，日接夜夜接日，劇組通常盡快拍完主角的戲份，讓他早點收工休息，從而令當客串的，做配角的只好呆等。

他們好願意參與，好願意繼續發光，大家不妨遷就一下，但就是沒有人提出。 林家棟

林家棟︰「其實調動一場半場不是這麼困難，反正老人的場口不是太多，能夠提早一場半場是可以的。」家棟更觀察到不少新入職的助理導演，根本不認識這班前輩演員，「羅蘭姐都還好，有名有姓，你講到何璧堅、陳中堅、孫貴卿、凌漢，新同事完全不認識，理解的，但負責簽他們返來的，為何不跟新同事交帶一聲，要照顧這班前輩演員，他們好願意參與，好願意繼續發光，大家不妨遷就一下，但就是沒有人提出。」

林家棟提到當年跟一眾老一輩演員合作，獲益良多，當中包括(左起)何璧堅、陳中堅、孫貴卿、凌漢，部分更已離世。(網上圖片)

「未有能力改變，只有埋藏在內心」

當日還是電視台藝員的家棟，在化妝間只有冷眼旁觀，覺得不是味兒。既然人微言輕，改變不到制度，就只好自己行多一步，主動跟老人家交談，讓他們感到被關懷，感到一份暖意。「冇人理你咩？我理你，我同你傾偈！我當時未有能力改變，只有埋藏在內心，到今天覺得時機差不多，便落實去做。」所謂時機就是指《殺出個黃昏》的劇本出現，起初是一部嚴肅偏灰暗的作品，一副《淪落人》的模樣，但家棟覺得這題材不宜太沉重，經過數年間跟編劇周旋，才得出今日輕輕鬆鬆的調子。

十年前開始當上監製，當時的《打擂台》已經善用一批年屆60的演員。(劉智源 攝)

趁現在有機會，有少少能力，你不去做，難道待你力老氣衰才去做嗎？ 林家棟

「希望你睇完套戲，會想起身邊的老人家」

可以想像，一部由老人家擔正的電影，在老闆們眼中是沒有市場價值，難有投資。家棟都坦言的確有這隱憂，於是他決定自己掏腰包，還當上監製一職完成這個夢。「後來有老闆肯投資，我都老實說少少好喇，我佔大份！」在未能預知的情況下，無謂累人之餘，亦想有擁有最大的創作自主：「我佔大份好處是可以試更多嘢，簡單如海報，第一張海報完全冇主角的，得一幅油畫，到正式海報都只見到四哥和BoBo姐背影。點解海報一定要大大個頭？我有時見到自己啲海報，咁大個頭都覺得唔好意思，創意工業就應該要多作嘗試。」家棟更以荷里活電影《蟻俠》海報做例子：「成張海報得隻蟻，離遠都會走埋去睇下係咩嚟，咁咪成功！唔好成日以為觀眾會唔明。」

《打擂台》是林家棟首部監製作品，贏得金像獎最佳電影，打出漂亮一仗。（《打擂台》劇照）

沒想過票房問題，因為家棟斷言這不是自己今次追求的目標：「我最希望大家看完齣戲，行出戲院時想想，戲中角色是否像身邊某某、家中是否也有那樣的一位、還是像你很久沒見的親戚，然後突然想打個電話去問候下，我便覺得功德圓滿。能否回本，不重要喇，都做了這麼多年，趁現在有機會，有少少能力，你不去做，難道待你力老氣衰才去做嗎？那時你既沒這種魄力，也沒這份膽量，今日我自問還有！不用怕，去吖！試吖！」幾個單字，正正吐出那份魄力，那份膽量，足見殺出條血路的決心。