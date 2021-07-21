《鬼同你住》預告再爆金句　「香港法律最偉大係可以改來改去」

由陳果執導的驚慄喜劇《鬼同你住》，鐵定8月5日上畫，電影以香港瘋狂的樓市為主題，講出香港人寧住凶宅都唔想冇屋住的苦況。而在最新推出的預告，陳果不失其語出驚人態度，一句由地府閻王講出︰「香港法律最偉大嘅地方，就係可以改來改去！」一針見血。

又南做一個倒霉經紀，專賣凶宅。（《鬼同你住》劇照）

《鬼同你住》宣傳正式開始，之前推出的預告片，因某些鏡頭太恐怖血腥而未能通過電檢審查，必須以「禁」字浮標遮蓋才能公開播放。如要一睹猛鬼驚嚇尊容，就要睇網上足本版終極預告版本！來到終極預告，飾演地產仔阿源的黃又南，積極推銷半山筍盤，筍係因為全是凶宅！而當他積極推銷時，一直居於凶宅的猛鬼業主高佬鬼（車保羅 飾）即時出現，大鬧阿源︰「我唔鍾意你賣我層樓！」

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隨後陳果繼續頑童本色，玩血腥恐怖，更玩諷刺幽默，借鬼故事批判香港樓市荒謬，將「同鬼住恐怖？定無屋住恐怖？」發揮得淋漓盡緻，預告中不乏啜核金句，例如炒家袁生（龍天生 飾）對香港地產感慨：「你死，香港地產都未死！」又南發揮經紀本色，信心十足：「無錯，香港點會冧？」預告片中又有地府閻王罔顧法紀，就地契期限問題擅自刪改了999年土地擁有權，大爆抵死金句：「香港法律最偉大嘅地方，就係可以改來改去！」嬉笑怒罵，語出驚人，極盡諷刺能事。