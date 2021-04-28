《鬼同你住》預告曝光諷刺香港樓價極貴　陳果：貴到唔係人住！

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-04-28 22:00

繼《餃子》、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》及《三夫》後，曾獲香港電影金像獎及金馬獎最佳導演獎的陳果，帶來全新奇幻電影《鬼同你住》，電影公司今日公開兩條「凶猛樓盤」的前導預告「豪宅篇」及「劏房篇」。由於預告尺度過激，部分敏感畫面被「禁」後才能於公眾地方播放。

車保羅在戲中飾演「高佬鬼」。（《鬼同你住》劇照）

《鬼同你住》由陳果自編自導，電影將猛鬼元素注入香港荒謬樓市現象，並由黃又南、邵音音、太保、車保羅、魏秋樺、文雪兒、麥家琪、李麗珍及張達明等演出，將「同鬼住可怕定無屋住可怕」的香港土地供應問題，以黑式幽默方法呈現。

黃又南在戲中飾演地產經紀阿源，他為了豐厚佣金，明知樓盤是凶宅，但仍落力游說客人上車。（《鬼同你住》劇照）

最新公開的首兩條「凶猛樓盤」前導預告分別以「豪宅篇」及「劏房篇」為題，導演還巧妙地將誇張樓盤廣告形式展現戲中凶宅特色。由於預告尺度過激，部分敏感畫面被「禁」後才能於公眾地方播放。

邵音音在戲中飾演魏秋樺、文雪兒、麥家琪及李麗珍的媽媽，四名女兒為了棟別墅，日日圍著病床期盼母親早日歸西。（《鬼同你住》劇照）

陳果向來喜歡以電影諷刺社會的荒誕現象，他表示新戲《鬼同你住》將道盡香港人買唔起樓的心聲：「新戲反映香港樓價貴到離譜，不是一般人住得起的現象，甚至參照了『搵鬼住咩！』的口頭禪之下構思出來。為了呈現市民不惜以低價買凶宅、明知有鬼同你住都要上車的荒誕，我用黑色喜劇拍出香港人為樓瘋狂，甚至末世的癲狂狀態，希望觀眾有共鳴。」

《鬼同你住》8月暑假上映。（《鬼同你住》海報）