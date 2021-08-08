數據分析Marvel女英雄　紅女巫極性感卻只排第三　黑寡婦排第幾？

Marvel漫畫從80年前起，打造超過百位超級英雄，各角色特色不同，加上各種團體組織，如復仇者聯盟、銀河守護隊等，豐富劇情故事彼此穿插，陪伴許多網友度過充滿刺激、精彩童年。



其子公司Marvel Studios在2008年起，陸續將英雄們真人化，拍成電影、電視劇搬上螢幕，實現許多孩子們腦海幻想，荷里活巨星演出搭上酷炫特效，Marvel電影宇宙（MCU）英雄風靡全球。其中也有不少結合力與美「女英雄」，其中你最喜歡誰呢？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》帶你來看看，前十大討論度最高「真人化MCU女英雄」！

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NO.10 暴風女神（Storm）

白髮藍眼是她的招牌，能夠掌握風暴、雷電、龍捲風等超能力，身兼Wankada皇后跟變種特攻（X-Men）成員身份，早期由荷爾芭莉（Halle Berry）飾演，是許多影迷心中經典，後續由雅莉珊卓希普（Alexandra Shipp）飾演暴風女神年輕時期，龐克頭造型將角色注入叛逆元素。

外媒推測近期正在拍攝的《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever）將會有暴風女神登場，引起眾多討論，並可能會由新演員加入，來自英國的編導演精通全能女星麥可娜柯爾（Michaela Coel）演出。

NO.9 隱形女俠（Invisible Woman）

神奇4俠（Fantastic Four）成員，具有控制光波讓自己或其他人隱形能力，也能快速移動，金髮藍眼是其特色，早期曾由甜美女星謝茜嘉艾芭（Jessica Alba）飾演，形象既性感又威猛，後有凱特瑪拉（Kate Mara）知性演出，在迪士尼收購二十世紀影業後宣布重拍，回歸MCU，傳出將由曾飾演過妖后（Mystique）的珍妮花羅倫絲（Jennifer Lawrence）回歸，成為新一代隱形女俠，或是由《無聲絕境》（A Quiet Place）女主艾美莉賓特（Emily Blunt）飾演，都造成粉絲熱烈討論，期待新故事會有所不同，也好奇不同演員詮釋效果。

NO.8 鋼鐵心（Ironheart）

在一片Marvel女英雄中年紀最小，故事設定中她是智商過人天才黑人少女，本名莉莉威廉斯（Riri Williams），15歲就考上麻省理工學院，透過解析鐵甲奇俠（Iron Man）舊版盔甲，在宿舍中DIY專屬鐵甲裝被東尼史達克（Tony Stark）看見，決定將其才華發揮，收為助手繼承鐵甲奇俠事業，成為新代超級英雄，將翻拍成真人影集，由多米妮克索恩（Dominique Thorne）確定領銜出演女主角鋼鐵心，敘述女鐵甲奇俠成長故事，同時讓許多影迷期待飾演鐵甲奇俠的羅拔唐尼（Robert Downey Jr.），是否會重返螢幕。

NO.7 碧柏波茲（"Pepper" Potts）

最了解鐵甲奇俠東尼史達的秘書兼情人，在電影中是靈魂人物，過去10多年出現在Marvel 7部作品，在電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）中穿上了鐵甲奇俠打造的四十九型Mark XLIX救援Rescue，加入戰局成為了超級英雄一員，鐵甲CP正式成立，其藍銀色夢幻盔甲超亮眼，飾演她的48歲女星桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）也因此聲望名氣再增，外貌凍齡且勇於展現自我，自創品牌是個女強人，2021年2月自曝感染COVID-19正在進行休養，當時讓許多粉絲擔心。

NO.6 女雷神

本名珍佛斯特（Jane Foster）是沒有任何超能力的人類物理學家，曾與雷神奇俠（Thor）共譜一段「神人戀」，不過常在宇宙穿梭的雷神奇俠，跟位在地球的珍佛斯特，是名符其實的遠距離戀愛，聚少離多加上後續電影少同框，兩人分手消息引起影迷猜測，不過飾演女雷神的女星妮妲莉寶雯（Natalie Portman），將在2022年5月於《雷神奇俠4》（Thor: Love and Thunder）回歸，再次引起全球影迷關注，不只好奇兩人戀情發展，也期待電影如何講述她舉起雷神之鎚，晉升成為女雷神的故事。

NO.5 黑鳳凰（Dark Phoenix）

超強變種人琴桂爾（Jean Grey），化身黑鳳凰後具有宇宙三大力量之一的鳳凰之力，具有強大的變化力，可以控制時間，改寫現實，是變種特攻成員之一，黑鳳凰除了電影，在Marvel與手遊《龍族拼圖》、《MARVEL未來之戰》中討論度都十分高，最新電影《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）是由知名美劇《權力遊戲》珊莎（Sansa）演員蘇菲特納（Sophie Turner）飾演，講述琴桂爾如何一步步取得鳳凰之力，與這股難以駕馭的超能力抗衡，粉絲對電影期待超高，不過上映後反應偏兩極。

NO.4 女變形俠醫（She-Hulk）

變形俠醫（The Hulk）的表妹，因為受傷接受表哥輸血，因此也有了變身能力，特別的是不但有巨大力量、快速移動力，她也可以自由變身，但不會失去理智，完美力與美代表，曾被票選為前百大性感美漫畫女角色第十一名，2020年拍板翻拍影集，預計在2022開播，由曾獲得艾美獎女主角的加拿大演員塔蒂亞娜馬斯拉尼（Tatiana Maslany）飾演，2021年初陸續有宣傳片釋出，招牌綠色膚色跟強大肌肉將真人化，馬上引起廣大網友關注，等不及女變形俠醫影集降臨！

NO.3 紅女巫（Scarlet Witch）

原是變種特攻反派，擁有「渾沌魔法」能力，能夠修改現實，隨著劇情推演，改邪歸正加入復仇者聯盟成為超級英雄，由32歲女星伊莉莎伯奧森（Elizabeth Olsen）飾演，不僅過去參與Marvel多部電影，紅色皮質長外搭配紅長髮，加上火辣身材，可性感又可以賣萌的設定，成功吸引許多粉絲，2021年講述紅女巫起源的影集《WandaVision》以Marvel少見復古風格，搭配情境喜劇元素，成功獲得影迷喜愛，短短九集每次播出就引起眾多討論，成為近期焦點女英雄之一。

NO.2 Marvel隊長（Captain Marvel）

原本擔任飛行員的Marvel隊長，擁有能感應危機的第7感、重力控制、光速飛行等9大項超強超能力，2019年個人電影由女星貝兒娜森（Brie Larson）飾演，期間她為了駕馭Marvel隊長超群魅力，進行一連串身材魔鬼訓練，甚至能徒手推了加滿油且坐了一個人的吉普車上路，讓粉絲大讚真的超威猛。

上映後果真獲得粉絲肯定，2020年確認會有續集，更傳出因《梨泰院Class》掀起栗子頭風潮的南韓男神朴敘俊參與，預計2022年11月上映，讓網友期待度爆表！

NO.1 黑寡婦（Black Widow）

第一名沒懸念就是今年讓影迷等到望穿秋水的《黑寡婦》啦！由性感與實力兼具的女星施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）飾演，角色雖然不像其他英雄有超能力，但卓越思考跟領導力，加上矯捷身手、被改造過的強大免疫系統，以特工身份在團隊發揮了強大作用，在Marvel扮演重要角色，過去10年更參與了7部Marvel演出，此次個人故事描述她的起源，因疫情拖了一年才上映，登上大螢幕後隨即橫掃各國票房，更成為疫情間盜版下載量最高電影，這次也是施嘉莉祖安遜最後一次詮釋黑寡婦，她親口證實將卸任「我很高興她在備受注目下退役，我已經為這個角色，竭盡所能的付出了一切。」讓粉絲超不捨！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】（Dailyview授權使用）

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月21日至2021年7月20日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『漫威宇宙女超級英雄』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



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