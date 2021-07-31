Marvel隊長2│IMDb證朴敘俊加盟　角色或與《復仇者2》金秀賢有關

由美國黑人年輕女導演Nia DaCosta執導的《Marvel隊長》（Captain Marvel）續集電影《The Marvels》將在明年11月11日美國上映，而早前有報道指，在《WandaVision》中飾演Monica Rambeau的Teyonah Parris已經身在英國倫敦，為拍攝作最後準備。目前演員名單除了有「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）及Teyonah Parris外，還有新加盟飾演「Ms. Marvel」的Iman Vellani。此外，37歲英國女星Zawe Ashton將會飾演神秘反派，而南韓人氣男星朴敘俊據報都會參與演出。近日韓國傳媒就大膽預測朴敘俊在《The Marvels》飾演的角色。



「Marvel隊長」貝兒娜森近日不時上載健身片段，看來她為角色積極訓練。（《Marvel隊長》劇照）

曾參演韓國電視劇《金秘書為何那樣》及《梨泰院Class》的韓國人氣男星朴敘俊，上月中被爆出有份參與Marvel電影《The Marvels》的拍攝，繼《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers: Age of Ultron）金秀賢（Claudia Kim）及《永恆族》（Eternals）馬東石後，再有韓國演員加入Marvel電影宇宙（MCU）。然而當時朴敘俊的經理人公司僅以「無可奉告」四字回應。

馬東石（左三）在《永恆族》飾演最強壯的永恆族戰士Gilgamesh。（《永恆族》劇照）

然而近日有人發現朴敘俊的名稱已經悄悄地出現在IMDb預測的《The Marvels》演出名單上，而韓國傳媒更率先朴敘俊在《The Marvels》飾演的角色或有機會是原著漫畫的韓國籍超級英雄Amadeus Cho。據了解，這角色在2005年1月出版的《Amazing Fantasy》首次出現，他是一位19歲的美籍韓裔天才少年，他在2015年出版的《Totally Awesome Hulk》接替了Bruce Banner成為變形俠醫。與Bruce Banner相比，他認為這個超能力並不是負擔，相反他非常陶醉這個新能力。

在《WandaVision》中飾演Monica Rambeau的Teyonah Parris將參演《The Marvels》。（《WandaVision》劇照）

其實韓媒之所以有這個推測，並非無的放矢，皆因在《復仇者聯盟2：奧創紀元》時，由金秀賢飾演的韓裔醫學博士曹海倫（Helen Cho），除了是復仇者的盟友外，還與Bruce Banner在復仇者大樓的實驗室共事，最重要她在原著漫畫是Amadeus Cho的母親，故有理由相信Marvel Studios在當時已經留下伏筆。