東京奧運︱劉慕裳摘銅　全城熱搜《空手道》蹤影　20秒演出逐格睇

香港空手道代表選手劉慕裳在今屆東京奧運奪得個人形銅牌，成為香港史上首位奧運空手道獎牌得主。然而原來這位空手道代表曾客串電影《空手道》，究竟當時她的角色在甚麼時候出現呢？



香港空手道代表選手劉慕裳曾客串電影。（《空手道》影片擷圖）

《空手道》講述鄧麗欣飾演空手道世家的港日混血兒平川真理，她從小到大都討厭空手道，但卻因為空手道教練的爸爸平川彰訓練及激勵下，她被迫學得一身武藝。她長大後的唯一夢想，就是希望爸爸過世後，將他爸爸的空手道館改建成劏房出租，過安穩富足的生活。

鄧麗欣飾演空手道世家的港日混血兒平川真理。（《空手道》劇照）

在電影中，曾經閃回童年平川真理與父親平川彰練習空手道的畫面。至於劉慕裳的出場時間是先在約7分10秒，當時見到她連環出拳及出腿，但畫面僅維持了3秒。之後在約7分35秒再次出現，當時童年版的平川真理打空手道，而劉慕裳等其他空手道成員則坐在後方觀賞，這幕維持了大概10秒，而劉慕裳在前排右二位置。

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最後是7分53秒，當時鏡頭再次落在童年平川真理身上，而這位東京奧運個人形銅牌得主再次出現，而今次畫面維持約7秒。值得一提的是，劉慕裳的兄長劉知名，同為香港空手道運動員，他在戲中飾演杜汶澤角色的少年版。點擊下圖重溫劉慕裳奪獎過程：