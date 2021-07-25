【東京奧運】盤點十位曾叱吒體壇演員　超級臨記都係香港游泳代表

原定去年舉行的2020東京奧運，因新冠肺炎疫情而延期1年，最終奧運會在7月23日順利開幕。除了留意奧運消息外，原來有不少體壇明星在退役後都選擇加入娛樂圈，其中方力申可算是香港最具代表性的例子之一。然而也有部份例子你從來都沒有想過，他們曾經都是體壇明星。



方力申在加入娛樂圈前，曾是香港游泳代表隊隊員。（《我的最愛》劇照）

其實除了方力申外，相信香港人較為熟悉的還有李連杰。他除了憑《投名狀》獲得第27屆香港電影金像獎最佳男主角獎，曾經是北京市什剎海體育運動學校的武術運動員，他更在1975年第三屆中國全運會武術類（指定槍術與拳術項目）獲得亞軍，之後還連續五次贏得中國全國武術大會冠軍。由李連杰主演的首部電影《少林寺》在1982年上映，除了讓他聲名大噪外，還掀起了一股少林武術風潮。

李連杰在成為電影演員前，曾是一名武術運動員。（《投名狀》劇照）

除了李連杰外，還有其他紅遍全球的影壇明星，都曾經是昔日體壇的風頭躉。點擊下圖即睇10位曾經叱吒體壇的明星！！！