英國跳水王子戴利三征奧運終奪金　丈夫為奧斯卡金像獎得主

有「英國跳水王子」之稱27歲的戴利（Tom Daley）日前伙拍搭擋李爾（Matty Lee），在男子雙人10米高台跳水撃敗中國隊的陳艾森以及曹緣，勇奪金牌！事實上戴利（Tom Daley）由7歲開始跳水，僅得15歲即贏得世錦賽冠軍，出戰奧運三屆，今屆終於贏得金牌，令人為其感動！



英國的戴利及李爾贏得男子10米高台跳水金牌。（Getty Images）

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戴利獲金牌後都講到「很希望家人都在這裡，不過知道丈夫和囝囝都在電視機前看着我們。」（Tom Delay IG）

戴利背後的男人

戴利（Tom Daley）在奪金後激動地講到：「我很驕傲地說我是同性戀，也是奧運冠軍。」戴利於2014年公開出櫃承認自己跟一名男士開始交往，並講到：「這讓他感到快樂並有安全感。」2014年5月公開男友為Dustin Lance Black，二人於2015年10月1日宣布訂婚；2017年5月在戴利（Tom Daley）家鄉Bovey城堡舉行婚禮；2018年6月30日，兩人宣布透過代母而生的兒子於6月27日出生，名為Robert Ray Black-Daley。

戴利（Tom Daley）跟Dustin Lance Black曾公開出席活動。（Getty Images）

得丈夫鼓勵 跳水神童再戰奧運

事實上戴利（Tom Daley）一度慘遭反同性戀人士批評，他曾於接受訪問時提及打算在2012年倫敦奧運獲得銅牌後退役，但在遇上Dustin Lance Black後，他：「Lance不會想和我在一起，除非我在跳水上有更大成就。」才令他滿有勇氣出戰2016年的里約奧運。

戴利（Tom Daley）跟Dustin Lance Black於2017年結婚，後來宣布透過代母所生兒子Robert Ray Black-Daley。（Dustin Lance Black IG）

戴利丈夫為奧斯卡金像獎編劇

而一直在戴利（Tom Daley）背後支持他的丈夫Dustin Lance Black今年47歲，是位美國編劇、導演、電視和電影製作人以及同志權利運動家。

Dustin Lance Black更於2008年憑改編美國政治家Harvey Bernard Milk的真人真事，《夏菲米克的時代》奪得2008年奧斯卡金像獎最佳原創劇本，故事講述Harvey Bernard Milk為美國LGBT運動人士，也是美國政壇中首位公開同性戀身份的政治人物，帶領同性戀者進行政治運動，對抗保守派反對同性戀的立法，可惜最終被時任議員Dan White槍殺。

由Dustin Lance Black編劇的《夏菲米克的時代》於2008年獲得奧斯卡金像獎最佳原創劇本，而Sean Penn則奪得奧斯卡金像獎最佳男主角。（電影劇照）

《夏菲米克的時代》在Harvey Bernard Milk被刺殺後30周年的前一日，2008年11月26日在美國上映，電影獲得多項如金球獎、美國演員工會獎以及奧斯卡金像獎等提名，飾演最後Harvey Bernard Milk的男主角Sean Penn更憑該戲獲得他第二座奧斯卡最佳男主角獎。

Dustin Lance Black跟戴利（Tom Daley）勁恩愛。（Dustin Lance Black IG）

BBC Sport都為戴利感到高興。（bbcsport IG）

丈夫睇到奪金一刻都表示激動！（網上擷圖）

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