《掃毒2》被指抄襲2006年電影　內地導演入稟求償1億人仔

2019年上映的《掃毒2：天地對決》，由邱禮濤執導，劉德華、古天樂、苗僑偉及林嘉欣等主演，劉德華更身兼監製，全球票房大收近15億美元，而《掃毒3》現正進行拍攝，但劉德華就不會回歸。

《掃毒2：天地對決》大收15億。（劇照）

據內地媒體報導，成都環球博納文化傳媒有限公司董事長苟鈺生，日前入稟法庭控告《掃毒2》抄襲其2006年執導電影《完美情人》，要求賠償9999萬人民幣。苟鈺生指《掃毒2》的人物設置、情節、動作設計都與《完美情人》相同，而在敘事結構、故事背景、人物關係、重要情節、結局表達、人物職業、拍攝表現手法、人物海報設計及片名設計都有相似之處。

苟钰生聲稱《掃毒2：天地對決》全方位抄襲他執導及主演的《完美情人》。（電影海報）

苟鈺生聲稱花了半年多時間去蒐證，已將證據呈上法院，正式向劉德華及片方提告，而北京知識產權法院已對此立案。苟鈺生亦指出，他在2007年大學畢業時，曾向劉德華旗下公司映藝娛樂自薦一份名為《和劉德華一起唱歌》的電影劇本，雙方曾展開合作商談，但因苟鈺生家人在2008年汶川大地震時喪命，他被迫返回家鄉而令合作停擺。

劉德華投資的《我的少女時代》當年大收25億台幣。（劇照）

直到2015年劉德華投資的台灣電影《我的少女時代》上映並大收旺場，苟鈺生才發現電影部份情節跟《和劉德華一起唱歌》相似，他更提供當年跟映藝娛樂來往的信件證明沒有作大，力指劉德華不指一次抄襲他的作品。