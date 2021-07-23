劉德華入行40年錯失進軍荷里活　王晶爆原因：不演辱華角色

今年9月即將踏入60歲的香港著名演員劉德華，他早前在社交平台拍片，道出他出道40年的心路歷程。當時他除了向粉絲細述他的心聲外，還預告將在本月28日於抖音直播間與粉絲相見。然而屢獲殊榮的劉德華，卻在這40年的演藝生涯中從沒有機會進軍荷里活，其實華仔曾在11年前親揭沒有進軍荷里活的原因，而與劉德華合作多年的導演王晶都曾道出相似的原因。



當年劉德華及梁朝偉分別憑《無間道》提名金像獎及金馬獎最佳男主角，最終後者成為金像金馬雙料影帝。（《無間道》劇照)

現年59歲的劉德華在1980年入讀第10期無綫電視藝員訓練班，從此踏上他的演員之路。拍過不少著名電影及劇集的他曾三度獲得香港電影金像獎最佳男主角及兩度金馬獎最佳男主角。然而相信許多影迷都會問，為何擁有如此輝煌的成績，卻從沒有獲荷里活垂青呢？

《無間道》叫好叫座，連荷里活都翻拍為美版《無間道風雲》，更贏得四項奧斯卡獎。（《無間道》劇照）

其實劉德華的官方微博「劉德華全球歌迷影迷會」曾在今年4月30日，上載了一條11年前的訪問片段，當時劉德華出席黃子佼節目《佼個朋友吧》。主持黃子佼問到劉德華為何沒有到荷里活發展，後者表示其實在1991年曾經簽過國外經理人公司，而外國經理人也有提議他進軍荷里活。可是，當時的電影作品都不適合劉德華。

劉德華首次與王晶合作是1986年上映的《魔翡翠》，兩者至今合作次數多達20部電影。（《魔翡翠》劇照）

後來劉德華獲試鏡1993年上映的《蝴蝶君》（M. Butterfly），然而他表示他最終都錯過這次機會：「本來是我演的，可是當時有一個橋段是要舔一個老外的腳趾，那我就覺得我自己放不下那個身段，就沒去演。」有指劉德華之後仍獲其他試鏡機會，其中包括《李小龍傳》（Dragon: The Bruce Lee Story）及《蜘蛛俠3》的「沙人」等，但最後都未能選上。

劉德華自爆差點就演出《蝴蝶君》，最終這角色由尊龍飾演。（《蝴蝶君》劇照）

其實除了劉德華親自透露沒有進軍荷里活的原因外，連與他合作過多部電影作品的導演王晶都曾解釋，很多年前，劉德華曾接到荷里活的劇本，但他認為要飾演的角色形象有辱華感覺：「他認為要飾演的角色形象不OK，有些辱華的感覺，所以就拒絕了。」

劉德華最近一次與王晶合作是2017年上映的《追龍》。（《追龍》劇照）