【回憶潛行專訪】曉治積曼率先解構角色關係　談與吳彥祖合作經歷

由HBO劇集《西部世界》（Westworld）導演Lisa Joy執導；「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）、吳彥祖、Rebecca Ferguson及Thandiwe Newton主演的科幻劇情電影《回憶潛行》（Reminiscence）。早前《香港01》邀請到曉治積曼接受訪問，他除了率先向影迷解構他的角色Nick外，還談到與吳彥祖首次合作的感受。



《回憶潛行》由曉治積曼主演，他在戲中是一名幫助顧客尋找記憶的偵探Nick。（《回憶潛行》劇照）

現年52歲的曉治積曼在《回憶潛行》中飾演幫助顧客尋找記憶的偵探Nick，據曉治積曼表示，原來導演Lisa Joy執筆編寫劇本時，腦海只浮現了一位男神，而他就是「狼人」曉治積曼。他稱：「我們首次見面時，她確實跟我這樣說。」然而他之後打趣表示：「由於我在這行太耐了，當時我不太確定。她找我的原因是否因為里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）或畢彼特（Brad Pitt）拒絕了她，所以我不太確定。但如今我可以說，我相信這一點。」

曉治積曼在《回憶潛行》中飾演幫助顧客尋找記憶的偵探Nick，而導演Lisa Joy一早已經認定曉治積曼飾演這角色。（《回憶潛行》劇照）

曉治積曼更大讚導演Lisa Joy的說故事能力：「她編寫了一個非常有說服力的故事，讓人非常喜歡。我是《西部世界》的粉絲，當我見到她時，我就知道她非常勝任，你會知道你會在一個很好及安全的狀態，我們合作得非常好。」最後曉治積曼還表示，他未讀完劇本已經決定要接拍這部電影：「她給我看劇極前，先給我看一些圖畫，這是不尋常的做法。之後聽她闡述這故事，當時我心想我要接拍這部電影。」

曉治積曼與Rebecca Ferguson繼《大娛樂家》再度合作。（《回憶潛行》劇照）

之後曉治積曼談到他戲中的角色Nick，據他表示，Nick是一名退伍軍人，而他在一場戰役中曾經使用過一項高科技，而Nick就是透過這種高科技去維持生計：「我有一部Reminiscence機器，而在戰爭期間，可以透過這機器進入人類的大腦，基本上是審問的工具。而在戰鬥結束後，我就像一個大腦的私家偵探，引導客人尋回他們的記憶。」至於《回憶潛行》的故事，一切因為由Rebecca Ferguson飾演的Mae來到找Nick而展開。

吳彥祖飾演反派角色Saint Joe。（《回憶潛行》劇照）

除了需要尋找Mae的回憶外，曉治積曼在戲中需要面對兩大反派，分別就是吳彥祖飾演的Saint Joe及Cliff Curtis飾演的Cyrus Boothe。他先提到曾與後者在2006年上映的《超時空‧愛》（The Fountain）合作，所以他非常了解他，至於吳彥祖則是首次合作：「Cliff Curtis是一位傑出的演員，我喜歡跟他合作。而我從未與吳彥祖合作，但我覺得他非常了不起。」他續解釋：「在我們首次見面的當天，也是拍攝的第一天，他已經非常出色。通常第一天拍攝，大家難免都會緊張及未達狀態，但吳彥祖由始至終都非常穩定，就好像他已經拍攝了三個月一樣。我認為他演這個角色非常好，實在太神奇了。」

，曉治積曼最想就是回到年輕的時候。（《回憶潛行》劇照）

最後就是由於戲中的Reminiscence機器可以幫助客人尋回他們的記憶，問到曉治積曼最想重過那段回憶時，他表示最想就是回到年輕的時候：「因為我已經 52歲了，我對年輕時的記憶出現很多缺口。」除此之外，他也想回到首天領養子女的一刻：「我的兩個小孩都是收養的，他們現在已經15歲及21歲了，我很想回到更早的時光。」