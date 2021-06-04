回憶潛行｜曉治積曼潛入人心尋記憶　預告閃現吳彥祖大曬肌肉

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-06-04 17:00

華納兄弟（Warner Bros.）年度科幻巨製《回憶潛行》(Reminiscence)，由金像影帝提名《變種特攻》曉治積曼（Hugh Jackman）聯同《職業特工隊》女神莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson），繼《大娛樂家》後再度情陷漩渦；戲中更有《韓索羅：星球大戰外傳》丹迪紐頓（(Thandiwe Newton）以及金馬獎得主吳彥祖（Daniel Wu）強勢助陣。

曉治積曼跟吳彥祖似乎有對手戲。（電影海報）

電影講到在不久將來的美國邁阿密，因全球暖化幾乎被海洋淹沒，住在迷失之城的私家偵探Nick（曉治積曼 飾）擁有讀心能力，能夠潛入客人的心靈世界，協助他們找回失落的記憶。當中神秘女客人Mae（莉碧嘉費格遜 飾）出現後徹底顛覆Nick的人生，更令他產生一種不能自拔的執念。Nick鍥而不捨追查Mae失蹤真相，與此同時更捲入了不為人知可怕陰謀，及後更掀起連場槍戰、追擊等，吳彥祖都有在預告中現身。

在預告中，Nick不同追尋Mae。（電影劇照）

吳彥祖似乎在戲中飾演類似黑幫的人物，短髮、留鬚的造型，更着上花紋恤衫不扣褸，大曬一身肌肉，當中更有場口他雙手舉槍跟人槍戰，相信他跟曉治積曼是敵對關係。

據知有一半台灣血統的導演麗莎采兒大讚吳彥祖，她自言曾接觸過不少華人男星，但當一看到吳彥祖便覺得：「就是他了！」所以吳彥祖應該是她的唯一人選。

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