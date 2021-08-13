回憶潛行｜吳彥祖獲導演點名演出　密操肌改變亞洲男性刻板形象

科幻新片《回憶潛行》（Reminiscence）由大熱神劇《西部世界》（Westworld）聯合創作班底製作，金像影帝提名《變種特攻》曉治積曼（Hugh Jackman）聯同《職業特工隊》女神莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson），繼《大娛樂家》後再度情陷漩渦，今次更有《韓索羅：星球大戰外傳》丹迪紐頓（Thandie Newton）和金馬獎得主吳彥祖強勢助陣！



曉治積曼主演的《回憶潛行》將於8月19日香港上映。（《回憶潛行》劇照）

吳彥祖今次拍攝《回憶潛行》，在美國首次飾演反派，以亞洲人亮相的吳彥祖，被特意要求講南方口音英語，以加強人物立體感。導演Lisa Joy是女性混血華人，看過吳彥祖的作品後很想跟他合作，於是直接打電話給他，坦言在美國很少見到性感的亞洲男人，而且他們通常都戴眼鏡，希望可以透過吳彥祖的角色來改變亞洲男性在美國的形象。吳彥祖更為此日日操肌，在戲中更性感地大露胸肌。

彥祖為戲密密操胸肌。（電影劇照）

戲中吳彥祖跟曉治積曼有場埋身肉搏戲，兩位型男大曬肌肉外，更將上演連番搏鬥戲，將電影推至其一高潮！首次與曉治積曼合作的吳彥祖大讚對方親民、沒有大明星架子，他：「跟曉治積曼拍的一場打鬥戲，拍了3、4天，他整天都要浸在水缸中，每天都是濕透地拍攝。一般荷里活影星每拍完一take都要換上乾爽的衣服，再重新拍過，但Hugh Jackman卻說『不用麻煩了！繼續穿濕的衣服拍吧！』他性格很好，好像我們香港演員，捱得到就捱下去！」

吳彥祖大讚曉治積曼零大明星架子。（電影劇照）

其實在吳彥祖接拍《回憶潛行》前，已等了很久合適的角色，他說：「我等一個好劇本等了9個月，在已經快感到絕望時，就接到Lisa的電話和劇本，我很慶幸自己有耐性等了那麼久。我從未演過一個層次如此豐富的角色，他是個罪犯、壞人，同時很脆弱，因為他的心受了很重的傷。這是個很有趣的人物，是我之前從沒有機會演過的角色。」

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