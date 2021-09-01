羊懼｜牧羊犬奪康城影展金棕櫚狗大獎　動物肢體語言滲出精湛演技

冰島獵奇懼作《羊懼》（Lamb）是冰島新銳導演Valdimar Jóhannsson的首部劇情長片作品，由《What Happened to Monday》女星Noomi Rapace領銜主演，在今年康城影展拿下「一種注目」單元原創獎。



《羊懼》在康城影展首映之後，外國媒體一致「嚴禁劇透」的呼籲，讓全球影迷對本片產生高度好奇心。歐蜜瑞佩斯剛接下這部片時，也神祕地說：「像這樣的劇本很少見，我真切地感受到我必須接下它。我從來沒拍過像這樣的東西，我迫不急待要開拍並回到我的老家冰島了。」

在《羊懼》正式預告中，讓影迷可以一窺這部片的獵奇之處。在正式預告中，除了可以看到主角夫婦在農場裡的生活，以及冰島壯麗的自然風光之外，最引人注目的焦點終於曝光──這對夫婦正在扶養一個羊頭人身的「小孩」。伴隨著歡樂的音樂，看似溫馨的「親子」互動場面，因為小孩奇特的外型，不禁讓人毛骨悚然起來。

點圖放大看冰島獵奇電影《羊懼》預告👇👇👇

+ 16

《羊懼》日前在捷克卡羅維瓦利影展（Karlovy Vary Film Festival）放映，Valdimar也來到現場與影迷互動。談到本片在康城影展首映過後，外國媒體集體呼籲不要劇透一事，他認為這樣做很公平，「他們只是點出一些東西，提到『某種生物』。我記得有人說，在看這部電影前，你對它的了解越少越好，我認為這是真的。」Valdimar也大讚Noomi Rapace的表現，表示她完全成為片中的角色「瑪莉亞」，導致後來她有點難恢復歐蜜瑞佩斯的身份。

除了「一種注目」單元原創獎之外，《羊懼》還在今年康城影展拿下「狗狗金棕櫚」評審團大獎，頒給片中的牧羊犬「熊貓」。不光是牧羊犬，《羊懼》片中各種動物的「表演」都獲得影迷高度盛讚，Valdimar說：「這很有趣，因為（康城）放映後有很多人來找我，稱讚片中的那些動物：狗啊、貓啊，『還有羊！她看起來好傷心！你是怎麼做到的？』」他又說：「我的演員在電影中同樣沒說什麼話。你也會開始將他們視為動物，專注於他們的肢體語言。」

《羊懼》中的牧羊犬「熊貓」在今年康城影展拿下「狗狗金棕櫚」評審團大獎。（預告截圖）

《羊懼》描述一對冰島夫妻瑪莉亞和英格瓦，跟他們的羊群住在一個美麗但偏遠的農場，過著離群索居的平凡生活。某日，他們在農場裡發現一個神祕的新生兒，經過一番掙扎後，他們決定把她當成自己的孩子撫養長大。起初，這個決定為他們帶來前所未有的幸福生活，最終卻引領他們走向毀滅的命運……

延伸閱讀：

泰國邪教《薩滿》、溫子仁《疾厄》接連上映！2021年鬼月10部必看恐怖電影

黛妃電影《Spencer》公開海報！網友大驚「致敬珍妮佛羅倫斯」

【本文由「DramaQueen電視迷」授權轉載。】