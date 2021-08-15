鬼月盂蘭節必睇！盤點5部經典泰國恐怖鬼片：鬼影、細偉、鬼書友…

你心中的萬年經典泰國鬼片是哪部呢？在泰國影史上，各種恐怖指數極高的鬼片數不勝數，而當中的《鬼影》更是許多人心中不可撼動的泰國神片，被不少粉絲奉為「泰國恐怖片第一」，但是經典泰國鬼片可不只這一部！還有哪些萬年經典不敗的泰國鬼片呢？讓VISION THAI 看見泰國小編和你一起細數吧。



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經典泰國鬼片1：鬼影(ชัตเตอร์ กดติดวิญญาณ)

泰國恐怖片《鬼影》由《嚇鬼阿嫂》導演班莊比辛達拿剛（Banjong Pisanthanakun）與柏德潘王般（Parkpoom Wongpoom）執導，在2004年上映後被認為是自日本《午夜凶鈴》之後最有影響力的靈異電影，更被影評譽為「影史迄今最駭人泰國鬼片」，在2008年更被美國荷里活相中翻拍成電影《鬼照片》（Shutter）。

《鬼影》劇情：某天，年輕的自由攝影師Thun攜女友Jane與大學同窗聚會完畢開車歸家，途中Jane將一名飄忽而至的女子撞倒在地。Jane欲下車查看女子傷勢，被Thun勸阻，兩人匆忙逃離肇事現場。Jane開始終日坐立不安，並指責Thun冷血，Thun只叫她放寬心莫多慮。Jane的擔心並非多餘，一連串怪事緊接將他們找上：Thun所拍的許多照片上多出一個模糊的女影、頸部莫名疼痛起來、那日聚會的同窗先後跳樓死去……兩人更在暗室多次突然陷入恐怖氛圍中。為了擺脫噩夢，Jane決定展開深入調查，與Thun有關的一個女子的悲慘經歷慢慢浮出水面。

經典泰國鬼片2：惡魔的藝術2：邪降(ลองของ)

《惡魔的藝術2：邪降》由Pasith Buranajan執導，Kongkiat Khomsiri擔任編劇，Napakpapha Nakprasitte和Hataiwan Ngamsukonpusit主演，電影於2005年上映。

《惡魔的藝術2：邪降》劇情：六個昔日的同窗好友在分開多年之後分別收到了舊時好友Ta的邀請，於是他們一起離開曼谷前往兒時的故鄉。記憶之門也漸漸敞開。當時還在讀中學的他們與校內好色的體育老師不和，一次偶然的機會，六人撞破了體育老師與Ta的繼母Panor的姦情，並用DV錄下。Ta將此事告知父親，導致父親與繼母Panor的對峙，Panor更加憤恨Ta。瘋狂的體育老師遂將六人抓起來進行虐打侮辱。受辱後的六人憤恨難平，於是前去求助神奇的巫師，請求降邪……六人本以為過去的事已經遠離，卻不知此次旅行，卻成為了他們萬劫不復的噩夢……

經典泰國鬼片3：細偉/食人狂魔(ซีอุย)

《細偉》又名《食人狂魔》由尼亞達蘇達娜（Nida Suthat）執導，於2004年10月28日在泰國上映。 影片改編自一個在泰國當地流傳的故事。

《細偉》劇情：1946年，在二戰時期當過兵，年僅十九歲的黃利輝，抱著過新生活的渴望，帶著母親留下的一把刀，來到泰國投靠叔叔。可惜事與願違，他在泰國生活艱苦，加上從小就重病纏身，身體虛弱，瘦小的他過著被異鄉人羞辱的生活。想家，加上生活的絕望，他的人格開始扭曲，他開始接二連三地殺小孩，取他們的心肝煮湯補身—–他在中國也嘗過死刑犯的心肝煮的湯。最後他被捕了，並對自己的罪行供認不諱。1959年，細偉被判死刑，然而，繼續有小孩失蹤且被殺。

經典泰國鬼片4：鬼書友(เด็กหอ)

令人毛骨悚然的《鬼書友》是《鬼影》製作公司2006年的全新力作。挾著《鬼影》的人氣及口碑，《鬼書友》在泰國一上映，隨即打破當年《鬼妻》（Nang-nak）所創下的鬼片票房紀錄，成為泰國當年最賣座的鬼片。

《鬼書友》劇情：在父親的命令下，12歲的小男孩Ton被迫轉到一個很遠的寄宿學校上學。這裡陰森肅殺，古板的舍監每天都聽一張跳了針的老唱片。從同學那裡得知，他所睡的床更是睡過許多已死之人。但這些不快很快被一個男孩的出現抹去。清秀的男孩Vichien與Ton成為無話不說的好朋友。可Ton很快發現，每天傍晚6點Vichien都要消失一段時間。漸漸地，他發現了好朋友一個不為其所知的秘密……

經典泰國鬼片5：4條大路通陰間(สี่แพร่ง)

《4條大路通陰間》是由4個恐怖故事所組成的電影，分別由翁乙Yongyoot、巴域Paween、班莊Banjong、柏德潘Parkpoom等泰國4位鬼才導演所執導。

4個短片劇情簡介如下：

《回陰短訊》：故事的女主角出車禍行動不便在家修養，急著想找人陪伴，所以當她收到一封男性傳來的匿名簡訊時，便毫不考慮地接受了，心想「反正再慘也不會比如今慘」。但是，她萬萬沒想到，比如今更慘的事即將找上門來。

《恰鬼死人》：一群青少年嘲笑並欺負家境不好的同學，被害的同學決定對他們一一展開報復，等到這群青少年發現一張受詛咒的照片，驚覺事情真相的時候，一切都已太遲了。導演在此故事中給了「以牙還牙、以眼還眼」一種神秘、黑暗又恐怖的全新意義。

《在水中央》：四個好友去叢林裡露營，沿途開始講起了鬼故事。到了三更半夜，他們都搶著睡中間，因為他們相信睡在帳棚兩邊的人會遇到鬼。其中一個男生開玩笑說：「如果我死了，我一定會回來鬧睡在中間的人。」第二天，這個男生泛舟時落水，下落不明、生死未蔔，剩下的三個人都睡不著覺，因為沒人敢睡在帳篷裡的中間。睡到半夜，他們突然被腳步聲驚醒，而腳步聲正慢慢走向他們。

《凶中小姐》：空服員小萍單獨被派上任服務搭包機來泰國旅遊的維斯丹共和國王妃。本來是一趟平凡無奇的航程，結果演變成一場悲劇──王妃對食物過敏，導致下機後死亡。維斯丹共和國皇室要求將王妃的遺體立刻送回火化，於是航空公司又派小萍護送遺體。機艙內只有小萍與這具遺體，一陣亂流後，遺體不見了，空無一人的機艙廁所內，卻傳來可怕的嘔吐聲…。

泰國鬼片發展至今，故事情節、元素都在發生著變化，也有網友表示「以前泰國鬼片沒加入搞笑元素，真的很好看。現在的鬼片培養緊張情緒，突然來一段搞笑，由地獄折返陽間，完全不像恐怖鬼片」。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】