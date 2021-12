精神科醫生從5套電影分析心理疾病　《小丑》精神病態實情冇咁誇

Marvel電影系列裡的洛基Loki,是一個邪惡卻不失人性、詭譎卻顯眼的頭號人物,我們從他的身世一路揭曉他的心理狀態,為什麼他有與父母親不合的情節,到為什麼他最後選擇不再與哥哥雷神Thor敵對,都是這些細膩的心思才讓這系列的電影變得精彩有趣。在男人的耳裡,也許講這些細微末節的心思、情節都是「八卦」而已,但是透過理解、互助和多一些寬容,才能讓我們的日常生活充滿溫度,也許這才是一部能夠與人產生共鳴、看完能夠對人生有所省思的好電影吧!

文:Daniel Hsu, Nick Hsu(GQ Taiwan)



GQ邀請到精神科醫生Eric Bender,一起來揭曉哪些有趣的電影畫面,真實的人生做不到,卻很諷刺地只能在電影上實行的重要情節,得以紓緩有些在日常活處的不自在的人?編輯一共選了五部經典電影,現在就讓我們分析裡頭的哪些行為模式,可能實際發生在日常生活之中!

一、《馬男波傑克》:社交焦慮症

「我和特瑞會在衣帽間做一些指愛,除此之外,你在這裡誰也不認識。」



看完這個片段,精神科醫生Eric Bender毫無留情面地批評這是最糟的一種言論。Hollyhock(馬頭)在夜店裡開始出現社交焦慮症,酒醉者的醜態、四處的亮光、吵雜的音樂、尋歡做愛的人群,都能令她感到害怕,嚴重一點稱之為恐懼症,可能會讓他產生過度換氣、腹痛、頭痛的問題。他們不善夜店,卻希望自己也能融入群體生活,可見他們內心本身的壓力,即使是無心之過的一句話,都能讓他們焦慮不安。他們其實要的很簡單,期望有能帶領他們,或是科學一點的,要他們看看四周,描述一下周遭的環境,陪伴他們舒緩一下心情,對他們來說都是最有效的幫助,也可以帶他們出去呼吸新鮮空氣,不需要硬待在密閉、令人渾身不自在的環境裡,說一句「沒關係」或是「這是我的心理醫生教我的技巧」,都是最紳士的待人處世之道。

二、《JOKER小丑》:精神病態、思覺失調

(殺了那三位年輕人)「我沒有什麼值得留戀了」



相信大家看完《JOKER小丑》這部電影,會非常心疼Arthur Fleck一生的遭遇,再次回到類似《我們與惡的距離》在倫理道德、精神疾病和社會法規三者之間,互相綁架敵對的議題,然而Eric醫生在這裡則幫大家分析了「思覺失調」、「精神病態」兩者的差異。

首先,Eric醫生直接了當的說:「精神病態並不是心理疾病,那並不是一項診斷,精神病態是一系列的人格特質,包含他毫無悔意,也包含無情、漠不關心的態度。」因此司法官在判斷精神的暴力風險時,會注重在他們曾經受迫害和被孤立的過往生活,作為判斷的依據。或許你不負責任地要求這種人去看醫生,找到應有的社會安置,但對他們來說這並不是解方,這只不過是他們成長路程之中,慢慢塑造的人格。《JOKER小丑》這部電影誇大了心理疾病和暴力的相關性。反觀來說,許多同樣受到心理創傷、虐待的人,卻不見得會直接表現暴力的行為。

「思覺失調」就是一種精神疾病了,有這些症狀的人會產生幻覺,會有脫離現實的表現,因此對於小丑是思覺失調一說,絕對是錯誤的,因為以他比較像精神病態的狀況來說,他會趨向利用別人來換取自身的利益,例如小丑殺人這件事,就是最好的應證。「我沒有什麼值得留戀了,」這句話道出一切,聽起來的確很像人生走到絕境,束手無策的可憐悲壯,但其實是他殺人之後,內心的爽快富足,他享受到他應得的既得利益,他得到全世界的關注,他「很冷靜的」、「有理智的」告訴電視機前的觀眾:我做到了。

三、《手足情未了》:學者症候群、自閉症

「我也沒有帶楓糖漿,我沒有楓糖漿和牙籤。」



相信大家都看過這部 1988 年的超經典電影《手足情未了》,你們是不是都只注意到湯告魯斯的帥氣眼神,就算是個不貼心的弟弟都能被撩的心癢癢?(笑)

這部電影最成功的是,在早期的時候就把自閉症的議題搬上大螢幕,讓大家開始重視照顧這類孩子的問題。自閉症的患者,除了在溝通、語言上或是在其他的社交回應上異於常人,另外他們通常有種不尋常、過度對某種興趣的依賴性,但這對他們來說通常都是在做自我安撫的動作,例如在電影裡主角Ray習慣說話時,不自覺會有前後搖晃的動作,或是他會重複堅持說,自己沒有帶楓糖漿和牙籤,這些都是自閉症患者常見的自我安撫動作。

尤其有學者症候群的人大多也有自閉症,他們在某個禮遇會有極強的天賦,例如Ray在電影裡可以倒背如流昨天電話簿裡的電話號碼,不只是在數字上,甚至是藝術或音樂等都會展先他們的過人之處。然而,許多人對於這個現象會無法接受,會對於無法順利進行某項活動感到沮喪,比如說照顧Ray的弟弟Charlie就無法順利地吃早餐,需要花上許多時間跟他爭論楓糖漿、牙籤等問題,才能讓他靜下心來吃飯,但醫生Eric説唯有對他們多付出愛心,積極正面的鼓勵他們能夠做出,在他們邏輯內,違反常理的事情,可以幫忙改善他們的症狀:餐具沒擺整齊,沒關係,你試試看,你還是能享受好吃的午餐啊!

四、《玩轉腦朋友》:青少年抑鬱症

「不要煩我!」



《玩轉腦朋友》可以說是彼思(PIXAR)系列最成功的一部電影了,不僅是一部刻畫每個人必經的情緒轉折過程,也呼應到每個人年少輕狂時,在大人眼中最「叛逆」的那個時期,直到這部電影出來,大家才能真正了解原來當時在餐桌上對父母發火,是有種說不出口的煩悶感;然而現在身為父母,也才能了解原來孩子要的並不適用探詢出來的,但我們卻不斷在這個惡性循環之中犯錯。

醫生Eric提及青少年的孩子對於最喜愛的事情都有可能失去熱情,最根本的原因就是因為他們想要追由新鮮感,或許也不是什麼人生大事足以讓他們心情煩悶抑鬱,反而身為大人的我們卻害怕踩小孩地雷,不斷旁敲側擊尋找背後的答案。不過,他說與其緣木求魚,不如好好利用眼睛觀察,觀察他們的一舉一動,來開啟良好的親子互動。或許是搬家、換到新的學校,讓他感覺到有壓力,也不要問他們:「今天學校還好嗎?有發生哪些有趣的事情嗎?」

五、《失戀自作業》:躁鬱症

「媽!起床!我的結婚影片在哪裡?」

「凌晨三點多了,你在做什麼?」



Bradley Cooper前年與Lady Gaga演出《星夢情深》(A Star Is Born),裡頭描述到許多心理健康的議題,但回顧起另一部將近10年的電影《失戀自作業》,不禁讓編輯疑問Bradley Cooper怎麼都喜歡接演脾氣暴躁的角色?(笑)

這部電影或許是讓大家真正看見Bradley Copper和Jennifer Lawrence是演技派演員的代表作,Bradley Cooper在裡頭飾演一位離婚後,經歷心理壓力創傷的單身漢,開始罹患上躁鬱症,他會半夜起來,吵醒爸媽,搞得家裡半夜吵的人仰馬翻,就是為了找出他的結婚影片,而Bradley Cooper所要呈現的就是躁鬱症患者的生活寫照,極端的情緒起伏,不只是他一人受苦,父母也是受災戶。

這部電影非常寫實,他無法控制自己的情緒起伏,他會一邊哭喊著「對不起」,卻一邊抓著爸爸的頭顱,無法冷靜下來。如同找結婚影片這件小事一樣,他們習慣有高度目標導向行為,會緊抓著非常小的任務不放,一定要在半夜找出那捲錄影帶,否則不會善罷甘休。然而,許多人或許會把正在受治療的患者,所出現的種種不合理行為,歸咎於藥物的關係,使他們變得不正常,然而醫生Eric則表示,這項指控對於躁鬱症患者而言,具有非常強的殺傷力,因為他們往往對自己的藥物有強烈的反對意見,反而開始使用抗精神藥物,讓他們更趨於表現出危險事物。

更簡單的方式,其實是好好的告訴他們:「你想聊聊嗎?如果現在不想,沒關係。但我想讓你知道,你需要我當作傾訴對象時,我都在,我會好好聽你說。」

以上是編輯精選的五部電影解析,這次醫生Eric Bender還分解更多電影,包含《無所作為》(The Undoing)、《貓屎先生》(As Good as It Gets)、《我有冇問題》(Girl, Interrupted)、《充氣娃娃之戀》(Lars and the Real Girl)、《有你終生美麗》(A Beautiful Mind)五部有關刻畫精神疾病或是心理健康的片段。醫生Eric利用淺顯易懂的字句,讓大家能夠迅速地了解每個片段背後的心理科學,有了電影的輔佐,也幫助我們更有意願去學習、去嘗試關懷我們身邊所有同樣遭受痛苦的親人朋友。現在我們就一起來看看這部影片吧!

