精神科醫生從5套電影分析心理疾病　《小丑》精神病態實情冇咁誇

Marvel電影系列裡的洛基Loki，是一個邪惡卻不失人性、詭譎卻顯眼的頭號人物，我們從他的身世一路揭曉他的心理狀態，為什麼他有與父母親不合的情節，到為什麼他最後選擇不再與哥哥雷神Thor敵對，都是這些細膩的心思才讓這系列的電影變得精彩有趣。在男人的耳裡，也許講這些細微末節的心思、情節都是「八卦」而已，但是透過理解、互助和多一些寬容，才能讓我們的日常生活充滿溫度，也許這才是一部能夠與人產生共鳴、看完能夠對人生有所省思的好電影吧！

文：Daniel Hsu, Nick Hsu（GQ Taiwan）



GQ邀請到精神科醫生Eric Bender，一起來揭曉哪些有趣的電影畫面，真實的人生做不到，卻很諷刺地只能在電影上實行的重要情節，得以紓緩有些在日常活處的不自在的人？編輯一共選了五部經典電影，現在就讓我們分析裡頭的哪些行為模式，可能實際發生在日常生活之中！

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一、《馬男波傑克》：社交焦慮症

「我和特瑞會在衣帽間做一些指愛，除此之外，你在這裡誰也不認識。」



看完這個片段，精神科醫生Eric Bender毫無留情面地批評這是最糟的一種言論。Hollyhock（馬頭）在夜店裡開始出現社交焦慮症，酒醉者的醜態、四處的亮光、吵雜的音樂、尋歡做愛的人群，都能令她感到害怕，嚴重一點稱之為恐懼症，可能會讓他產生過度換氣、腹痛、頭痛的問題。他們不善夜店，卻希望自己也能融入群體生活，可見他們內心本身的壓力，即使是無心之過的一句話，都能讓他們焦慮不安。他們其實要的很簡單，期望有能帶領他們，或是科學一點的，要他們看看四周，描述一下周遭的環境，陪伴他們舒緩一下心情，對他們來說都是最有效的幫助，也可以帶他們出去呼吸新鮮空氣，不需要硬待在密閉、令人渾身不自在的環境裡，說一句「沒關係」或是「這是我的心理醫生教我的技巧」，都是最紳士的待人處世之道。

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二、《JOKER小丑》：精神病態、思覺失調

（殺了那三位年輕人）「我沒有什麼值得留戀了」



相信大家看完《JOKER小丑》這部電影，會非常心疼Arthur Fleck一生的遭遇，再次回到類似《我們與惡的距離》在倫理道德、精神疾病和社會法規三者之間，互相綁架敵對的議題，然而Eric醫生在這裡則幫大家分析了「思覺失調」、「精神病態」兩者的差異。

首先，Eric醫生直接了當的說：「精神病態並不是心理疾病，那並不是一項診斷，精神病態是一系列的人格特質，包含他毫無悔意，也包含無情、漠不關心的態度。」因此司法官在判斷精神的暴力風險時，會注重在他們曾經受迫害和被孤立的過往生活，作為判斷的依據。或許你不負責任地要求這種人去看醫生，找到應有的社會安置，但對他們來說這並不是解方，這只不過是他們成長路程之中，慢慢塑造的人格。《JOKER小丑》這部電影誇大了心理疾病和暴力的相關性。反觀來說，許多同樣受到心理創傷、虐待的人，卻不見得會直接表現暴力的行為。

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「思覺失調」就是一種精神疾病了，有這些症狀的人會產生幻覺，會有脫離現實的表現，因此對於小丑是思覺失調一說，絕對是錯誤的，因為以他比較像精神病態的狀況來說，他會趨向利用別人來換取自身的利益，例如小丑殺人這件事，就是最好的應證。「我沒有什麼值得留戀了，」這句話道出一切，聽起來的確很像人生走到絕境，束手無策的可憐悲壯，但其實是他殺人之後，內心的爽快富足，他享受到他應得的既得利益，他得到全世界的關注，他「很冷靜的」、「有理智的」告訴電視機前的觀眾：我做到了。

三、《手足情未了》：學者症候群、自閉症

「我也沒有帶楓糖漿，我沒有楓糖漿和牙籤。」



相信大家都看過這部 1988 年的超經典電影《手足情未了》，你們是不是都只注意到湯告魯斯的帥氣眼神，就算是個不貼心的弟弟都能被撩的心癢癢？（笑）

這部電影最成功的是，在早期的時候就把自閉症的議題搬上大螢幕，讓大家開始重視照顧這類孩子的問題。自閉症的患者，除了在溝通、語言上或是在其他的社交回應上異於常人，另外他們通常有種不尋常、過度對某種興趣的依賴性，但這對他們來說通常都是在做自我安撫的動作，例如在電影裡主角Ray習慣說話時，不自覺會有前後搖晃的動作，或是他會重複堅持說，自己沒有帶楓糖漿和牙籤，這些都是自閉症患者常見的自我安撫動作。

尤其有學者症候群的人大多也有自閉症，他們在某個禮遇會有極強的天賦，例如Ray在電影裡可以倒背如流昨天電話簿裡的電話號碼，不只是在數字上，甚至是藝術或音樂等都會展先他們的過人之處。然而，許多人對於這個現象會無法接受，會對於無法順利進行某項活動感到沮喪，比如說照顧Ray的弟弟Charlie就無法順利地吃早餐，需要花上許多時間跟他爭論楓糖漿、牙籤等問題，才能讓他靜下心來吃飯，但醫生Eric説唯有對他們多付出愛心，積極正面的鼓勵他們能夠做出，在他們邏輯內，違反常理的事情，可以幫忙改善他們的症狀：餐具沒擺整齊，沒關係，你試試看，你還是能享受好吃的午餐啊！

四、《玩轉腦朋友》：青少年抑鬱症

「不要煩我！」



《玩轉腦朋友》可以說是彼思（PIXAR）系列最成功的一部電影了，不僅是一部刻畫每個人必經的情緒轉折過程，也呼應到每個人年少輕狂時，在大人眼中最「叛逆」的那個時期，直到這部電影出來，大家才能真正了解原來當時在餐桌上對父母發火，是有種說不出口的煩悶感；然而現在身為父母，也才能了解原來孩子要的並不適用探詢出來的，但我們卻不斷在這個惡性循環之中犯錯。

醫生Eric提及青少年的孩子對於最喜愛的事情都有可能失去熱情，最根本的原因就是因為他們想要追由新鮮感，或許也不是什麼人生大事足以讓他們心情煩悶抑鬱，反而身為大人的我們卻害怕踩小孩地雷，不斷旁敲側擊尋找背後的答案。不過，他說與其緣木求魚，不如好好利用眼睛觀察，觀察他們的一舉一動，來開啟良好的親子互動。或許是搬家、換到新的學校，讓他感覺到有壓力，也不要問他們：「今天學校還好嗎？有發生哪些有趣的事情嗎？」

五、《失戀自作業》：躁鬱症

「媽！起床！我的結婚影片在哪裡？」

「凌晨三點多了，你在做什麼？」



Bradley Cooper前年與Lady Gaga演出《星夢情深》（A Star Is Born），裡頭描述到許多心理健康的議題，但回顧起另一部將近10年的電影《失戀自作業》，不禁讓編輯疑問Bradley Cooper怎麼都喜歡接演脾氣暴躁的角色？（笑）

這部電影或許是讓大家真正看見Bradley Copper和Jennifer Lawrence是演技派演員的代表作，Bradley Cooper在裡頭飾演一位離婚後，經歷心理壓力創傷的單身漢，開始罹患上躁鬱症，他會半夜起來，吵醒爸媽，搞得家裡半夜吵的人仰馬翻，就是為了找出他的結婚影片，而Bradley Cooper所要呈現的就是躁鬱症患者的生活寫照，極端的情緒起伏，不只是他一人受苦，父母也是受災戶。

這部電影非常寫實，他無法控制自己的情緒起伏，他會一邊哭喊著「對不起」，卻一邊抓著爸爸的頭顱，無法冷靜下來。如同找結婚影片這件小事一樣，他們習慣有高度目標導向行為，會緊抓著非常小的任務不放，一定要在半夜找出那捲錄影帶，否則不會善罷甘休。然而，許多人或許會把正在受治療的患者，所出現的種種不合理行為，歸咎於藥物的關係，使他們變得不正常，然而醫生Eric則表示，這項指控對於躁鬱症患者而言，具有非常強的殺傷力，因為他們往往對自己的藥物有強烈的反對意見，反而開始使用抗精神藥物，讓他們更趨於表現出危險事物。

更簡單的方式，其實是好好的告訴他們：「你想聊聊嗎？如果現在不想，沒關係。但我想讓你知道，你需要我當作傾訴對象時，我都在，我會好好聽你說。」

以上是編輯精選的五部電影解析，這次醫生Eric Bender還分解更多電影，包含《無所作為》（The Undoing）、《貓屎先生》（As Good as It Gets）、《我有冇問題》（Girl, Interrupted）、《充氣娃娃之戀》（Lars and the Real Girl）、《有你終生美麗》（A Beautiful Mind）五部有關刻畫精神疾病或是心理健康的片段。醫生Eric利用淺顯易懂的字句，讓大家能夠迅速地了解每個片段背後的心理科學，有了電影的輔佐，也幫助我們更有意願去學習、去嘗試關懷我們身邊所有同樣遭受痛苦的親人朋友。現在我們就一起來看看這部影片吧！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：經典電影裡的精神疾病有多真實？精神科醫師分析《小丑》、《腦筋急轉彎》、《雨人》等多部作品角色的心理問題！】