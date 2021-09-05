威尼斯影展│姬絲汀史釗活演活戴安娜王妃　成奧斯卡影后大熱人選

第78屆威尼斯影展在當地時間9月1日正式揭幕，並在9月11日閉幕，多部讓全球期待的電影選擇在威尼斯影展上作全球首映，其中包括添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）及Zendaya等主演的《沙丘瀚戰》（Dune: Part One）、Jamie Lee Curtis主演的《Halloween Kills》及由姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演的傳記電影《Spencer》等。這部傳記電影在威尼斯影展上映後，讓女主角姬絲汀史釗活打入各大傳媒的「2022年奧斯卡影后熱門人選」名單中。



姬絲汀史釗活主演《Spencer》時，當時外界其實不看好她，但在首張劇照釋出後，開始有改變。（《Spencer》劇照）

傳記電影《Spencer》是由曾執導傳記電影《第一夫人：積琪蓮甘迺迪》（Jackie）的智利導演Pablo Larraín執導，並由姬絲汀史釗活主演，她在戲中飾演已故威爾斯王妃戴安娜。早前《Spencer》在第78屆威尼斯影展全球首映，31歲的姬絲汀史釗活在戲中的完美演出成為全場焦點，甚至被不同外國傳媒力捧為明年「2022年奧斯卡影后熱門人選」之一。

傳記電影《Spencer》在第78屆威尼斯影展作全球首映，女主角姬絲汀史釗活都有出席。（Getty Images）

其實以童星身份出道的姬絲汀史釗活，曾經與多位重量級前輩合作過，其中包括兩度獲得奧斯卡影后寶座的茱迪科士打（Jodie Foster）、莎朗史東（Sharon Stone）及Meg Ryan等。之後姬絲汀史釗活因演出《吸血新世紀》（Twilight）系列電影已讓她曾成為不少年輕人最喜愛的女演員，但也同時引來不少批評，更獲金酸莓獎最差女主角獎。

姬絲汀史釗活因「Bella」紅遍全球，但也因此惹起很多批評。（《吸血新世紀4：破曉傳奇下集》劇照）

然而離開了《吸血新世紀》系列後，姬絲汀史釗活接演多部低成本的獨立電影，她之後憑法國導演Olivier Assayas執導的《Clouds of Sils Maria》成為凱撒電影獎最佳女配角，成為首位獲得此殊榮的美國女演員，兩人之後還合作了《鬼魅時尚》（Personal Shopper）。

姬絲汀史釗活以童星身份出道，曾與茱迪科士打合作《房不勝防》。（《房不勝防》劇照）

今次姬絲汀史釗活演出《Spencer》，或有機會讓她迎來人生另一高峰。據了解，《Spencer》完結後，全場起立拍掌致敬長達3分鐘，姬絲汀史釗活與導演Pablo Larraín擁抱，前者更感觸落淚。

《Clouds of Sils Maria》為姬絲汀史釗活贏得凱撒電影獎最佳女配角。（《Clouds of Sils Maria》劇照）

《Spencer》講述1991年，戴安娜王妃與其他皇室成員在諾福克郡山靜咸府渡過聖誕節，並在假期後終於下定決心，與查理斯親王離婚。除了展示戴安娜與皇室的互動外，英女皇在片中近乎隱形。其中英國《衛報》大讚她：「從加州來的她，她的演出絕對令人信服，她演出戴安娜的舉動時，完全讓人覺得這就是戴安娜。

未知《Spencer》可否為姬絲汀史釗活贏得奧斯卡影后寶座，但提名女主角絕對是十拿九穩。（《Spencer》劇照）

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