戴妃傳記片《Spencer》首劇照公開　姬絲汀史釗活造型獲網民激讚

撰文： 王誦賢 最後更新日期： 2021-01-28 15:15

自從電影公司宣布找來《吸血新世紀》（Twilight）系列電影女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）主演戴安娜王妃（Princess Diana）的傳記電影《Spencer》後，然而網民一直對選角頗有微言，皆因當時有網民認為姬絲汀史釗活的形象與戴安娜不相符。日前電影首張劇照終於出爐，而網民的態度也有所轉變，幾乎全面正評。

當初網民看淡姬絲汀史釗活主演的《Spencer》。（《神探俏嬌娃》劇照）

據外國傳媒《Deadline》報道，傳記電影《Spencer》即將在德國開鏡，之後就會回到英國繼續餘下的拍攝工作。除了飾演戴安娜王妃的姬絲汀史釗活外，其他演員還包括《忘形水》（The Shape of Water）女星莎莉賀堅絲（Sally Hawkins）、《職業特工隊》（Mission: Impossible）系列男星Sean Harris及《哈利波特》系列男星Timothy Spall。

《Spencer》首張劇照終於出爐，不少網民大讚姬絲汀史釗活的造型與戴安娜非常相似。（《Spencer》劇照）

電影《Spencer》的首張劇照同時出爐，不少網民的態度也有所轉變，大讚姬絲汀史釗活的造型與戴安娜非常相似。其實在官方公布找來姬絲汀史釗活飾演戴安娜時，網民認為她除了是美國人外，還認為她的形象與戴安娜不相符。如今首張劇照面世後，大家的想法似乎有所改變，其中一位網民指出：「這可以讓大家知道姬絲汀史釗活懂得演戲，我好討厭大家用《吸血新世紀》系列去批評她的演技。她讓我想起年輕時的茱迪科士打。」；另有網民認為：「我真的要花時間去看這照片，究竟相中人是姬絲汀史釗活還是戴安娜。」

姬絲汀史釗活（中）確實是一位非常多元的演員。（《神探俏嬌娃》劇照）

由智利導演Pablo Larraín執導的《Spencer》，電影講述查理斯與戴安娜在1991年聖誕節所發生的事。皆因當時傳出兩的離婚的消息，然而當時王室成員在山靜咸府過了一個平靜的聖誕節。雖然官方日前新增了三位英國演員，但查理斯、威廉王子及哈里王子的選角仍未出爐。

《忘形水》英國女星莎莉賀堅絲都會參演《Spencer》。（《忘形水》劇照）

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