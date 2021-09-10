咒｜台灣鬼片預告太恐怖遭facebook下架　揭開高雄最詭譎邪教真相

台灣恐怖鉅片《咒》於中元節發佈首支前導預告，各大網路平台瘋狂轉傳預告，觀看次數已飆近百萬。火紅程度更引全球注目，不僅吸引韓國、泰國、香港、歐洲等超過30個發行商主動出價洽談版權，特別的是，《咒》前導預告竟被facebook無預警下架，為這支恐怖的影片更添神秘色彩。



導演柯孟融籌劃5年推出的最新恐怖力作《咒》，前導預告引起熱烈迴響，特別是預告的最後10秒畫面嚇噴一堆網友，「漏尿、噴屎、摔手機、滾下床」各種生理反應通通被逼出來，讓柯孟融大呼：「真的好猛！」

慎入！恐怖到連facebook都要下架！點圖放大看台灣恐怖電影《咒》預告👇👇👇

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《咒》首個前導預告發佈至今，已累積近百萬觀看次數，網友看完都給予極高評價、紛紛敲碗期待上映，導演柯孟融也親回自己正在趕後製進度，並直呼：「壓力大到快要升天！」

《咒》啟發自發生在高雄的真實事件，赤裸揭露台灣民間最詭譎、被避談的宗教，太多離奇行徑引發網友熱議。最毛的是，這支預告上週無預警消失在facebook page 4天，官方找不到任何原因，也沒有收到任何檢舉通知，讓人不禁懷疑，是不是預告中有太多驚悚畫面，嚇得facebook將影片下架。

導演柯孟融挑戰台灣首部邪教電影，創新題材獲得第43屆優良電影劇本的入圍肯定，柯孟融期待地說：「希望觀眾能夠喜歡這部電影，如果能被嚇到，甚至能被感動，那一切的辛苦都值得了。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】