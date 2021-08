趁盂蘭節鬼月睇恐怖片！盤點10部不能錯過的Netflix恐怖影視作品

農曆鬼月期間(8/8至9/6)就是恐怖片的季節啊!但如果大家不敢進電影院看恐怖片,那也是可以窩在家看Netflix!首先大家可以先看7月已經上線的《血色天劫》(Blood Red Sky)、《典型恐怖故事》(A Classic Horror Story)、《恐懼大街》(Fear Street)三部曲、《第8夜》(The 8th Night)以及「影史最恐怖電影」《驅魔人》(The Exorcist),接著就是陸續等待8月慢慢上線的《當這小鎮沒有屍》(Post Mortem: No One Dies in Skarnes)、《東京怪奇酒》、《嗜血之蝗》(The Swarm)、《櫻桃新滋味》(Brand New Cherry Flavor)、《古祭》(The Old Ways)等片!



《當這小鎮沒有屍》|劇集|8/25 上線

Netflix挪威原創黑色幽默劇集,故事講述女主角Live Hallangen被醫生宣告死亡,但幾小時後,她竟在解剖台上突然甦醒!?而且還有一股無窮盡的黑暗渴望在體內蠢蠢欲動……與此同時,她的兄弟Odd正在苦撐家族經營的葬儀社,但Skarnes這個挪威小鎮的死亡率可說是一灘死水,要讓生意繼續做下去簡直是不可能的任務;然而諷刺的是,Live復活後的嗜血新衝動竟成為了「延續家族生意」的希望……

《東京怪奇酒》|劇集|已上線

改編自日本同名漫畫,於2021年初開播的日劇終於要在Netflix上線了!本劇以後設的手法改編,故事敘述怕鬼的杉野遙亮在一次電台訪問《東京怪奇酒》漫畫作者清野通後,發現對方都會單獨到靈異現場去喝酒?!而據說在恐懼情緒當下酒的味道,發現都意外的好喝!杉野遙亮在嘗試一次後,竟然也愛上這種感覺,開始尋找各個鬧鬼地區去喝酒。全劇目前一共六集,分別講述六個不同靈異地點的酒與鬼的故事。

《嗜血之蝗》|電影|8/6 上線

《嗜血之蝗》曾入選2020年康城影展國際影評人周,並獲得同年西班牙錫切斯影展評審團特別獎及最佳女主角獎項。為了拯救瀕臨破產的農場生意,一名單親媽媽開始飼養蝗蟲作為高蛋白食品,繁殖成果卻不盡人意,她和家人及鄰居之間的壓力也日漸高漲。在一次的意外中,她竟然發現這種生物居然有嗜血天性。

《櫻桃新滋味》|劇集|8/13 上線

驚悚劇集《櫻桃新滋味》改編自同名小說,原著作家陶德葛林森將他因患病而看見的虛實夢境撰寫成這部備受好評的作品,由《蒙上你的眼》羅莎薩拉查(Rosa Salazar)、《訪·嚇》嘉芙蓮凱娜(Catherine Keener)、《新梅森探案》艾瑞克朗格 (Eric Lange)主演。時間來到1990年代,一位胸懷大志的電影導演在陽光普照卻醜惡的洛杉磯,展開一場改變心智的超自然復仇之旅。

《古祭》|電影|8/25 上線

《古祭》是一部結合傳統儀式的恐怖片,在爛番茄網站獲得 100% 新鮮度的高評價。《顫慄陰屍路》女星布莉姬凱莉卡納萊斯(Brigitte Kali Canales)飾演墨西哥原住民出身的記者,打算在自己的出生地維拉克魯茲採訪部落文化,卻慘遭深信她被惡魔附身的當地人綁架。

《第8夜》|電影|已上線

備受期待的韓國恐怖電影,一道封印,七具死狀離奇的屍體……「不可甦醒之物」被喚醒了!由《北寒諜戰》李聖旻飾演的守護者角色,將全力阻止邪惡力量解除封印;《夫妻的世界》朴海俊飾演調查離奇命案的刑警;童星出身的天然系女星金裕貞飾演神秘的關鍵人物;《美麗的世界》南多凜飾演協助李聖旻的和尚。

《恐懼大街》三部曲|電影|已上線

《恐懼大街》三部曲原作出自《雞皮疙瘩》系列作家R·L·史坦恩(R. L. Stine)的同名暢銷叢書,故事以「陰暗小鎮Shadyside」為舞台,講述1994年,一群青少年無意撞上古老邪靈,為了保護朋友他們決定挺身而出,找出邪惡力量的源頭;1978年,暑期夏令營活動即將登場,突然出現的瘋狂殺手讓原本充滿歡樂的夏日變成可怕的生存之戰;1666年的某個夜晚,女巫的詛咒將改變陰暗小鎮世世代代的命運。

《典型恐怖故事》|電影|已上線

《典型恐怖故事》由《美迪奇家族》瑪蒂爾達魯茨(Matilda Lutz)、《Il Regno》法蘭切斯可羅素(Francesco Russo)、《教父啟示錄》巴比諾馬索塔(Peppino Mazzotta)、《回到最愛的一天》威爾梅瑞克(Will Merrick)、《Legacy of Lies》尤莉亞索波爾(Yuliia Sobol)、《Pinocchio》艾利達巴爾達莉卡拉布里亞(Alida Baldari Calabria)主演。故事講述五名旅客共乘一輛露營車,在前往目的地的途中為了閃避動物屍體而撞上一棵樹。待他們恢復意識之後,卻發現身處陌生的地方,來時的路也已不見蹤影,眼前只有一片森林和矗立其中的木屋,他們將在屋內遭遇恐怖的邪教獻祭。

《血色天劫》|電影|已上線

由《唱片風雲》培莉鮑麥斯特(Peri Baumeister)、《古戰場傳奇》葛拉罕麥克塔維什(Graham McTavish)、《明日傳奇》「熱浪」杜明歷珀素(Dominic Purcell)主演。故事講述恐怖分子企圖劫持橫越大西洋的夜間班機,而為了保護兒子,罹患怪病的女子被迫親上火線,她必須讓黑暗的祕密曝光,釋放出她一直設法壓抑在體內的吸血鬼。

《驅魔人》|電影|已上線

一直以來被譽為「有史以來最恐怖的電影」!故事講述一位跟媽媽相依為命的小女孩在接觸通靈板後,家中開始出現各種奇怪的靈異現象,而女孩自己也出現無法解釋的變化──面目變得恐怖猙獰、聲音變得邪惡古怪、力氣變得巨大無窮、身體出現莫名傷疤與字體……在醫療機構束手無策下,原為無神論的母親轉向神職人員救助,最後由兩位神父出馬展開一場驚心動魄的驅魔儀式……

