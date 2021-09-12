【威尼斯影展】金、銀獅獎全由女導演奪得　彭妮露告絲封影后

第78屆威尼斯影展完滿結束，影展最高榮譽「金獅獎」由法國電影《L'événement》（暫譯：《發生》）奪得，最佳導演「銀獅獎」則由新西蘭女導演Jane Campion憑《狗的力量》（The Power of the Dog）奪得，而美國女星Maggie Gyllenhaal憑自編自導的《The Lost Daughter》勇奪最佳劇本獎，女性電影工作者鋒芒畢露。



新西蘭女導演Jane Campion憑《狗的力量》成為最佳導演「銀獅獎」得主。（《狗的力量》劇照）

多部女性電影工作者主理的電影作品，入圍本屆威尼斯影展的主競賽單元，故早已被預期有機會大豐收，最終成績還比預期好。今年影后由西班牙著名女星彭妮露告絲（Penélope Cruz）憑西班牙電影《Madres paralelas》（暫譯：《平行母親》）奪得，這是她第二座「歐洲三大影展」的影后，她在2006年憑《浮花》（Volver）奪得康城影后。她只要奪得「柏林影后」，就能成為大滿貫影后。至於影帝寶座，則由菲律賓男星John Arcilla憑《On the Job: The Missing 8》封帝。

Audrey Diwan憑《L'événement》奪得屆威尼斯影展最高榮譽「金獅獎」最佳電影。（Getty Images）

今年的最佳導演「銀獅獎」則由新西蘭女導演Jane Campion憑Netflix同志電影《狗的力量》，電影由「奇異博士」班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）及Kirsten Dunst主演，電影被評審稱讚「情感細膩」，口碑極佳。

最後是最佳影片「金獅獎」，這個最高榮譽由法國電影《L'événement》獲得。電影改編自法國作家Annie Ernaux在2000年出版的同名自傳小說，故事講述當年還是學生的Annie，在1960年代因為墮胎引發的心理和生理雙重打擊。

西班牙著名女星Penélope Cruz憑西班牙電影《Madres paralelas》成為威尼斯影后。（《Madres paralelas》劇照）

正式競賽單元完整賽果

「金獅獎」最佳電影：《L'événement》Audrey Diwan

評審團大獎：《The Hand of God》Paolo Sorrentino

「銀獅獎」最佳導演：《狗的力量》Jane Campion

最佳女演員獎：《Madres paralelas》Penélope Cruz

最佳男演員獎,：《On the Job: The Missing 8》John Arcilla

最佳劇本獎：《The Lost Daughter》Maggie Gyllenhaal

評審團特別獎：《Il buco》Michelangelo Frammartino

最佳新演員獎：《The Hand of God》Filippo Scotti