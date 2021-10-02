007生死有時影評｜丹尼爾基克魅力到底　女版007與影帝淪為陪襯

第25部007電影《007：生死有時》（007︰No Time to Die），幾經延期終於順利在戲院上映。電影公司對此一直堅持，就算預告片已剪到無片可剪，依然定期推出新預告保持人氣。講多無謂，直到入場欣賞完，自會認同該片的確要在大銀幕下觀賞。作為丹尼爾基克（Daniel Craig）最後一次擔任「007」，動作場面加碼演出，令人覺得等候一年多時間，還是值得的。

《007：生死有時》開場的意大利古城一戰，相當吸引。（《007：生死有時》劇照）

電影全長163分鐘，最直接的評審標準就是看你有沒有經常看錶？結果個人去到2個多小時才第一次看錶，全程沒有坐立不安的感覺，除了要歸功於開場在意大利古城的槍火追逐戰，已成功引大家入局，今次局中局的情節，以及忠奸沒明顯對立的設定，都夠你邊看邊思考，細心分析摸出完整的故事線。

演出向來貴精不貴多，新任邦女郎Ana de Armas的性感亮相搶盡風頭，是今集最佳女配角。（Instagram/@ana_d_armas）

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更引人入勝之處是今集所講的病毒危機，正正跟大家的抗疫日常無意中銜接上，而現實世界，部分人對新冠疫情的陰謀論解讀，若放諸戲內更會看得投入萬分，成功掀動觀眾情緒。如果不是疫情比劇情來得更早，這部007將會是另一部神預言作，亦正好再次證明，現實永遠比電影來得更荒謬，更富戲劇性。

影帝雷米馬利克造型上似盛載住故事，可惜No time to act。（《007：生死有時》劇照）

奈何在首兩小時的緊湊鋪排，去到後段開始入直路營造一個驚人結局時，劇力反現疲態，除了戲中所謂的世界級危機都是過去常見模式，未見特別精彩，最大的敗筆是來自歹角描寫。影帝雷米馬利克（Rami Malek）飾演恐怖組織領袖Safin，開場首十分鐘完美營造其陰險可怕，縱使中段未有現身打點一切，但鋪排長達廿年的計劃，都足見每個部署的精準細密，種種跡象看來最後會預留一場演技大爆發，待影帝好好發揮。只是當占士邦殺入其主場陣地後，這位智慧型首腦突變成下三流的小頭目，手法鬼鬼祟祟，甘於挾持婦孺，最後更是在一招半式下被解決。沒有均等的敵對，沒有較量的精彩，影帝的出現淪為襯托。

Lashana Lynch飾演新一代007，乏味的性格和動作，似乎要令大家對Daniel Craig有更大掛念。（《007生死有時》劇照）

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值得一提，今集導演似乎為電影增設一個小實驗，找來黑人女演員拉沙娜連治（Lashana Lynch），在占士邦隱退後暫代007位置。荷里活近年注重女權及有色人種平權，找來拉沙娜演出正好回應坊間要求，小試牛刀。結果角色被塑造成四平八穩，樣樣皆精就是沒記憶點的高材生，最後還是要落得心服口服，退位讓賢。雖然未知下位007的接任人誰屬，不過由女性擔任則似是為改變而改變，未必奏效。