007生死有時｜丹尼爾基克對繼任人有意見︰不贊成由女演員接任

由53歲英國男星丹尼爾基克（Daniel Craig）主演的《007：生死有時》（No Time To Die）將在9月30日香港上映，也是他最後一次飾演007這角色。外界對於「007」的接任人一直非常關注，更有傳聞指「007」將改由有色人種，甚至女性接任，而5度飾演「007」的丹尼爾基克，近日分享他對繼任人的看法。



《007：生死有時》將會是丹尼爾基克最後一部占士邦電影。（《007：生死有時》劇照）

隨著丹尼爾基克最後一次演出占士邦電影愈來愈近，外界一直激辯由誰接任占士邦。曾有傳言指出，「007」將會改由黑人甚至女性接任，然而丹尼爾基克卻有不同的看法。

他在接受英國雜誌《廣播時報》（Radio Times）訪問時表示，他不認為應該由女性接任占士邦，而是創造一角「同樣好」的新秘密特工角色，並由女性擔任。他說：「答案很簡單，應該為女性及有色人種演員，提供更好的選擇。為何可以為女性創造一個與占士邦同樣好的角色時，她們為什麼需要演占士邦？」

占士邦電影女監製Barbara Broccoli（中）曾表明對把占士邦設為女性並不感到興趣。（IMDb 圖片）

看來丹尼爾基克與占士邦電影女監製Barbara Broccoli的看法完全相同，皆因後者在去年曾表示不會找女性擔任占士邦的可能，當時她對於把占士邦轉為女性「並不特別感到興趣」，更明言「女性有比做占士邦更有趣的設定」，但Barbara Broccoli卻曾暗示占士邦一角有可能找有色人種演員接棒。