艾力寶雲與槍擊案死者家人會面　死者9歲兒子疑患失語症

荷里活男星艾力寶雲（Alec Baldwin）日前在新墨西哥州拍攝新片《Rust》時，發生道具槍意外槍殺電影攝影師Halyna Hutchins事件。對於擔任攝影師的女兒不幸離世，其父親並沒有怪罪艾力寶雲，他認為負責槍械管理的電影工作人員更應該為此事負責。除此之外，艾力寶雲早前出席完Halyna Hutchins的悼念活動後，與Halyna Hutchins的丈夫及兒子見面，更與前者緊緊擁抱，難掩悲傷。



艾力寶雲在案發現場顯得極度悲傷。（AP）

Anatoly Androsovych對於攝影師女兒Halyna Hutchins的不幸離世，他亦首次對外表達看法，指出全家至今還是不能相信女兒已經離開人世，而他的妻子、Halyna的母親Olga更因悲痛而方寸大亂。

由於Anatoly Androsovych一家是烏克蘭人，當聽到Halyna Hutchins在片場被誤殺時，他只希望能與妻子及另一位女兒Svetlana趕去美國，好安撫女婿Matthew及9歲的外孫Andros：「這小男孩受到極嚴重的影響，他因為失去了母親而迷失方向，而Matthew將決定是否採取法律行動。」

道具槍意外槍殺電影攝影師事件發生後，警方在案發現場調查。（Twitter圖片）

除此之外，艾力寶雲因為意外槍殺攝影師事件而深受打擊，據英國《太陽報》報道，Matthew與9歲的兒子Andros已經到達新墨西哥州處理Halyna Hutchins的後事，而與兩父子同行的還有艾力寶雲，有目擊者指出，艾力寶雲先進與Matthew及Andros緊緊擁抱。據了解，三人前一晚與電影工作人員一起出席Halyna Hutchins的私人追思會。

在Halyna Hutchins離世後，Halyna Hutchins的丈夫Matthew曾在Instagram上載一家三口的合照。（Matthew Hutchins Instagram 圖片）

Matthew近日透過Instagram曬出一家三口的合照，並沉重寫下「我們想你，Halyna」，他還表示在妻子Halyna Hutchins離世後，兒子Andros深受打擊，這幾天一句話也沒有說過，疑似因為受到打擊而陷入失語狀態，他嘗試哄他說話，但卻沒有結果，情況讓人相當擔心。更甚的是，Matthew的情況都非常差，皆因其親友曾向傳媒表示，Matthew的母親不久前離世，而他的父親也因冠肺炎而在今年病逝，現在Matthew又失去妻子，悲劇接踵而來讓他措手不及。

42歲攝影師Halyna Hutchins被誤殺身亡。（Halyna Hutchins Instagram 圖片）