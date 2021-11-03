梅艷芳 | 楊千嬅多謝梅姐於初入行時提攜　靠電影解開昔日誤會

電影《梅艷芳》將於本月12日在內地及港台上映，最近主演王丹妮前往內地宣傳，與楊千嬅、監製江志強奔走於各大城市路演。在31日的上海站分享會中，千嬅更大談梅姐。



電影《梅艷芳》在上海宣傳。（微博@楊千嬅）

千嬅同梅姐都是參加《TVB全球華人新秀歌唱大賽》入行，前者出道時，後者已經是「大姐」，因此對於千嬅來講，梅姐是一位很重要的人：「特別是新人出道的時候，我們需要的是機會，競爭很大，但是梅姐永遠都當我們每個新人是家人一樣對待，比如說在演出的時候她會帶我們出來，我記得我人生第一個電台訪問還有第一個雜誌封面，都是梅姐帶我們出來，才有機會去感受到，作為一個藝人，宣傳兩個字的意義。」千嬅續指道，梅姐總是給她們說要互相幫忙，特別是演藝圈要團結，所以同行需要幫忙時，應該義不容辭去幫一把：「仗義兩個字也是從她身上學到的。」

千嬅大讚梅姐為人。（微博@楊千嬅）

工作方面，千嬅坦言梅姐「永不放棄」：「我非常記得她曾經分享過一次，她說我站在台上不管是一萬人的觀眾還是一個觀眾，我還是對他唱著歌，我的焦點還是在他身上，這個就是我的專業。不管什麼狀況我們都是把舞台上最好的自己呈現出來，這個也是我很感恩我出道在有梅姐的年代，因為有一個非常好的姐姐去帶我們，讓我們知道做個藝人的不容易，也是對我們一個很大的鼓勵。」

千嬅感恩出道在有梅姐的年代。（微博@楊千嬅）

千嬅今次在電影中飾演時任華星唱片部經理的「陳淑芬」，對此她大感榮幸與幸福，最重要的是，當看完整個劇本後，通過故事了解到梅姐的內心世界，又是另一種解讀，感受著梅姐生活中的每一個小細節，甚至解開了當年的一場誤會：「當時在梅姐身體狀況不太好的時候，我其實心裏面就很不舒服，為什麼當時她還要去一個天氣很冷的地方拍廣告，讓自己的身體挺有壓力的，然後那天我看完那個劇本，心裏很難過，我誤會了，所以我必須要跟她當時的經紀人說一聲對不起。然後江老闆跟我說那個是梅姐的一個心願。」最後千嬅忍不住哽咽，非常感觸。

江志強告知千嬅，梅姐有三個遺願，拍一套電影、一個廣告以及開一個演唱會。（電影《梅艷芳》劇照）

對此，網友們都紛紛留言大讚千嬅是梅姐第二：「如今，楊千嬅這個小師妹成為了繼梅豔芳之後，香港第二個歌影雙后」、「楊千嬅是梅豔芳以後第一個獲得歌影雙后的女藝人」、「千嬅多年來非常努力，已成為第二個歌影雙后，更支持後輩，以她為榮」等。

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