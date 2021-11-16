【智齒】與林家棟拍爭執戲撞傷頭　廖子妤：撞出恐懼的感覺！

由鄭保瑞執導、林家棟、劉雅瑟、李淳、池內博之及廖子妤主演的《智齒》，電影今日（16/11）舉行首映禮，在戲中飾演「斬哥」的林家棟與「可樂姐」廖子妤在活動後分享拍攝的點滴。

《智齒》今日舉行首映禮。（葉志明 攝）

對於《智齒》在香港上映前，已獲得國際上不同影展的認可，林家棟表示非常好的一件事：「因為近幾年有好多新導演出現，好多導演不斷尋求創新。雖然今次是購買一本內地的小說，但空間非常大，導演及編劇處理得非常好。我們有幸參與是非常榮幸。」

及後兩人分享拍攝的點滴，家棟笑稱整部戲只得一場比較舒服的戲：「竄改槍械那場最舒服，其他看似好平淡，但其實都好沉重。」因為我大部分時間都追一個仇人，就是劉雅瑟，而她的角色又衍生另一班仇家，所以劇情比較沉重。

《智齒》林家棟與廖子妤分享拍攝點滴。（葉志明 攝）

至於廖子妤與家棟拍攝一幕時意外撞傷頭。她稱：「撞到頭之後導演沒有叫停，而大家亦在拍攝狀態，這一撞讓她感到恐懼。這恐懼非常適合角色，因此承接恐懼的感覺繼續演。」而拍完這幕後，家棟即刻檢查她，而她也因為這幕獲得家棟的讚許。

廖子妤拍攝《智齒》而撞傷頭部。（葉志明 攝）

最後問到黑白片種會否影響觀眾入場的意欲，兩人都表示沒有擔心。家棟稱：「喜歡看電影的人應該不介意色調，因為用黑、白及灰三色是要讓觀眾同情角色，同步感受無助的感覺。觀眾願意感受角色或這件事，會更加明白導演的用意。

至於廖子妤認為，黑白片更讓觀眾集中劇情：「因為黑白的話，就不會突然被鮮色的物件吸引。」