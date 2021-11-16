15部Disney+不能錯過的影視作品　Marvel劇《鷹眼》下周連播兩集

香港粉絲引頸以待的Disney+將在今日（11月16日）啟播，用家除了可以觀看迪士尼、彼思、Marvel、星球大戰、國家地理及Star的娛樂內容外，還可以欣賞多部獨家韓劇、日劇及內地劇。



Disney+串流平台將在11月16日香港啟播。（官方圖片）

Disney+在上月舉行的亞太區內容發布會中，透露在推出當日即提供超過1,200套電影及16,000集劇集，還會有超過20部全新亞太區電影和劇集，其中包括18部原創作品，類型涵蓋戲劇、喜劇、奇幻、浪漫、科幻、犯罪、恐怖等。點擊下圖即睇Disney+不能錯過的15部影視作品！！！

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除了上述的亞太地區全新節目內容外，用家還可以觀看迪士尼、彼思、 Marvel 、星球大戰、國家地理及Star等六大標誌性品牌的豐富電影和影集內容，不僅有廣東話配音，更會有為香港觀眾而設的香港粵語字幕。目前配音和字幕支援多達23種語言，將來更會增加至28種，其中包括英語、法語、意大利語、日語、韓語、普通話、西班牙語等，不同節目所提供之語言支援將有所不同。點擊下圖重溫Disney+串流平台其他節目！！！