古天樂《暗殺風暴》演露宿者　毀容爛面跛腳造型極震撼

由邱禮濤執導、古天樂、張智霖（Chilam）、吳鎮宇、胡杏兒及周秀娜主演的懸疑推理警匪片《暗殺風暴》，將在下月9日香港上映。電影公司日前公布了電影的海報及首條預告，片中可見飾演警察的Chilam與鎮宇遇上號稱「Darker」的神秘人，「Darker」的出現引發一連串零破綻的離奇兇案，警匪展開一場劇力萬鈞、鬥智鬥力的決戰，而古天樂在戲中毀容爛面及撐柺杖的造型成為焦點。



《暗殺風暴》將在下月上映。（《暗殺風暴》劇照）

預告片以李子雄飾演的前警隊指揮官角色遭神秘人Darker割頸亡掀起罪惡序幕，Darker更盜入警方系統，在記者會上播放揚言要「嚴懲罪惡」的影片。原來所有被Darker指為犯事的死者，遇害前都會收到「死亡通知單」，漠視法紀預告殺人。

「Darker」神秘人引發一連串零破綻的離奇兇案。（《暗殺風暴》劇照）

除此之外，預告還有Chilam飛車及爆炸場面，他和鎮宇面對一個近乎毫無破綻的匪徒，是一場史無前例、高智犯對天才警的對決；而飾演露宿者的古天樂以一個爛面跛腳造型出現，片尾Chilam問他：「究竟點解爆炸完之後，我仲可以同我女朋友（胡杏兒飾）講電話？」古仔隨即拎起人工發聲器說：「呢條係咪IQ題嚟架？」

張智霖飾演天才警察。（《暗殺風暴》劇照）

導演邱禮濤過往與三位男主角多次合作，大家已經非常熟識，而這次再度聯手，由於劇本和角色不同，同樣充滿火花。戲內Chilam是個IQ極高的警隊天才，邱禮濤覺得戲外的Chilam喜歡智力遊戲，也是一個講邏輯性、理性先行的演員，而鎮宇演繹正反角色都有說服力，會令觀眾難猜底蘊。

吳鎮宇的角色亦正亦邪。（《暗殺風暴》劇照）

至於今次飾演毀容露宿者的古天樂，在造型上極之破格，邱禮濤稱古天樂這個角色能讓觀眾驚喜，而對方早於接戲前，就造型及角色演繹方面，大家亦有溝通交流。提到這次古天樂為藝術犧牲，導演指古天樂很專業：「古天樂是一個要演戲的演員，最緊要是角色有吸引他的地方。」

古天樂在戲中毀容爛面及撐柺杖的造型成為焦點。（《暗殺風暴》劇照）

《暗殺風暴》故事描述飾演警隊天才的Chilam，其同袍女友胡杏兒於十年前在Darker所策劃的一宗離奇爆炸案喪生，案件中只有一位被燒至嚴重毀容的倖存者古天樂，多年來警方一直無法破案。十年之後，Darker突然再次現身，向受刑者預告死亡，以不法暴力手段進行私刑，與警方正面交鋒，原來背後隱藏着令人意想不到的陰謀。