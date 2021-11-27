《GUCCI名門望族》影評｜重演一場時裝災難　家族醜陋一覽無遺

單是交出GUCCI這個名字，電影就已經有一股無形的魅力，對不少時裝迷而言可當作一齣「紀錄片」，重溫品牌興衰，觀摩歷年推出過的產品款式，或甚欣賞一眾演員穿起盛裝，都已經夠賞心悅目。但對於一眾如筆者「時裝白痴」而言，都沒有令人失望，劇情推進，演員演技，以及劇本講述事件的坦誠，都叫人看得血脈沸騰，由零開始去認識這場血案。

故事起初是一場純愛的婚姻，慢慢還是陷入金錢糾紛。（《GUCCI名門望族》劇照）

一部寫下GUCCI豪門謀殺案的電影《GUCCI名門望族》（House of Gucci），講述時尚大亨 Maurizo Gucci（阿當戴華Adam Driver 飾）與 Patrizia Reggiani（Lady Gaga 飾）的婚姻，原本這份愛情是建立於排除金錢束縛，用純愛去接納對方的故事，以為高尚無比，但最終愈是接近家產，人性愈是開始變質，更已變得不發不可收拾。

一眾演員穿起盛裝，都已經夠賞心悅目。（《GUCCI名門望族》劇照）

電影沒有替這宗暗殺案鋪排得特別緊湊，甚至沒有峰迴路轉，反之是令它成為次要，輕輕帶過告知你事情發生了，事件完結了便是。導演列尼史葛願意花更多筆墨在角色的描寫，Lady Gaga飾演向來被歷史視為拜金的Patrizia，她是整單案的始作俑者，舉手投足都盡顯那份貪念，處心積累的心思處處可見。如果愛看直白的演出，Gaga完全滿足到大家。相反，阿當戴華又演繹出另一種貪，暗沉地貪，扮無辜地貪，最終下定決心的狠辣，原來從來都不比太太弱，甚至觸及太太的神經，決定買兇暗殺親夫，成了這個時裝家族的完結點。

GUCCI名門望族│GUCCI創辦人家族黑歷史 涉父子反目、性侵及謀殺

另一精彩位是飾演家族中大伯的阿爾柏仙奴，以及由謝拉力圖飾演，中庸到極的蠢鈍兒子，大伯一直對家族生意虎視眈眈，奈何兒子能力所限難助他奪江山，於是借用親和力拉籠侄仔，得手後便露出狐狸尾巴。劇情盡情地將二人的拙劣公諸於世，將GUCCI家族的醜陋表覽無遺。愈看劇情，愈覺得電影為何拍得這麼坦白，可以將整個GUCCI家族形容得無個好人，難道GUCCI家族就是有種世紀級坦誠，就是沒有梅啟明那種執念，願意接受大家的痛罵，將故事拍得清清楚楚坦坦白白？

飾演家族中大伯的阿爾柏仙奴，以及由謝拉力圖飾演，中庸到極的蠢鈍兒子，成了一大亮點。（《GUCCI名門望族》劇照）

直至看到最後，終於明白，其實今時今日的GUCCI集團，當中已經沒一位決策人是來自GUCCI家族，完全是一個企業運作。電影將家族的醜陋拍得明白，愈是將事情講得清楚，愈是突顯當日白武士的英明果斷，成功拯救了這個垂死的品牌，是個間接的讚美宣傳。所以無論要拍傳記片或是真人真事，總點還是要涉及的人物通通已經「過去式」，才可以暢所欲言，才可以拍出想拍的故事。否則就如《梅艷芳》要將近藤真彥改名做暖男後藤夕輝，梅媽跟梅啟明都不能出現。