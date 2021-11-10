GUCCI名門望族｜Lady Gaga戴巨型鑽戒現身首映　阿當戴華低調現身

撰文：沈洛嘉
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由巨星級陣容Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及Salma Hayek等人主演的電影《GUCCI名門望族》，日前在英國舉行首映禮，Lady Gaga成為整個首映禮的焦點。

《GUCCI名門望族》日前在英國舉行首映禮。（Getty Images）

Lady Gaga第穿薄紗紫色連衣裙，魚網絲襪、超高跟靴搭耐以及 Tiffany and Co. 多件鑽石首飾現身，更是首位着上Love Parade系列，該系列只是在上周在洛杉磯舉行的Gucci時裝秀中推出，手上則戴上巨型鑽戒。

Lady Gaga驚艷登場。（Getty Images）

Lady Gaga身穿薄紗紫色連衣裙，魚網絲襪、超高跟靴搭耐以及 Tiffany and Co. 多件鑽石首飾現身，更是首位着上Love Parade系列，該系列只是在上周在洛杉磯舉行的Gucci時裝秀中推出，手上則戴上巨型鑽戒。

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另外，謝拉力圖着上Gucci的湖水綠天鵝絨西裝，而飾演Lady Gaga戲中的朋友 Pina Auriemma的Salma Hayek則着上束腰Deep V的金色Gucci長裙禮服，反而阿當戴華着上較為簡單的西裝，更顯低調。

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