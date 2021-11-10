GUCCI名門望族｜Lady Gaga戴巨型鑽戒現身首映　阿當戴華低調現身

由巨星級陣容Lady Gaga、阿當戴華（Adam Driver）、謝拉力圖（Jared Leto）、謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）、阿爾柏仙奴（Al Pacino）以及Salma Hayek等人主演的電影《GUCCI名門望族》，日前在英國舉行首映禮，Lady Gaga成為整個首映禮的焦點。
Lady Gaga第穿薄紗紫色連衣裙，魚網絲襪、超高跟靴搭耐以及 Tiffany and Co. 多件鑽石首飾現身，更是首位着上Love Parade系列，該系列只是在上周在洛杉磯舉行的Gucci時裝秀中推出，手上則戴上巨型鑽戒。
Lady Gaga身穿薄紗紫色連衣裙，魚網絲襪、超高跟靴搭耐以及 Tiffany and Co. 多件鑽石首飾現身，更是首位着上Love Parade系列，該系列只是在上周在洛杉磯舉行的Gucci時裝秀中推出，手上則戴上巨型鑽戒。
+15
另外，謝拉力圖着上Gucci的湖水綠天鵝絨西裝，而飾演Lady Gaga戲中的朋友 Pina Auriemma的Salma Hayek則着上束腰Deep V的金色Gucci長裙禮服，反而阿當戴華着上較為簡單的西裝，更顯低調。
GUCCI名門望族｜Lady Gaga多個造型曝光 角色原型殺夫判監18年《GUCCI名門望族》Lady Gaga一場爭拗掀殺機 「用非常手法懲罰」GUCCI名門望族｜Lady Gaga演出角色實感︰花6個月學意大利口音尋回Lady Gaga愛犬女人被發現是同謀 網民呼籲收回390萬賞金Lady Gaga巨鴿胸針似《飢餓遊戲》 官網笑稱：不見了一個胸針Lady Gaga 自爆19歲曾被強姦患躁鬱 「要靠精神病藥物抑制自己」Lady Gaga自爆奧斯卡獲獎後戴巨鑽頸鏈周街行 保安窮追不捨追捕