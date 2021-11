GUCCI名門望族│GUCCI創辦人家族黑歷史　涉父子反目、性侵及謀殺

由荷里活名導演列尼史葛(Ridley Scott)執導、Lady Gaga、阿當戴華(Adam Driver)、謝拉力圖(Jared Leto)、阿爾柏仙奴(Al Pacino)、Jeremy Irons及Salma Hayek等主演的《GUCCI名門望族》(House of Gucci)將在本星期上映,故事是根據Sara Gay Forden的書籍《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》改編而成。在入場觀看電影前,率先跟大家剖析Gucci創辦人的黑暗家族史。



Guccio Gucci建立Gucci品牌

相信許多人都聽過Gucci這個品牌,然而這個品牌輝煌的背後,其暗黑家族史可謂更為有趣,而且相對也較少人知道。至於這一切,就要由20世紀初開始說起。出生於意大利佛羅倫斯的Guccio Gucci,他在大約18歲時曾在英國倫敦的豪華酒店薩伏伊酒店(Savoy Hotel)工作,當時他見到上流社會的人都會帶著皮製行李箱來到酒店,因此他意識到皮製用品是富裕的標誌。於是他在1921年回到故鄉,並在當地開設了自己的店舖「House of Gucci」。

Guccio Gucci三子將Gucci推向國際

之後在1938年,Guccio Gucci在兒子Aldo Gucci的堅持下,把業務擴展至羅東,並由個人業務慢慢發展成為家族業務。在1951年Guccio Gucci在米蘭開設了專門店,然而在他在生時,一直都希望能把企業維持小規模,因此公司的業務僅留在意大利。直到Guccio Gucci離世前兩星期,其子Aldo Gucci、Rodolfo Gucci及Vasco Gucci在業務拓展至紐約,並在當地開設了專門店。

Guccio Gucci在1953年1月2日在於米蘭離世,終年71歲,而Gucci的業務由5位兒子繼承。隨著管理層變化,Gucci的業務變得更為國際化。Aldo Gucci、Rodolfo Gucci及Vasco Gucci雖然成功把Gucci推向國際,但權力的鬥爭,最終導致家族反目及「買兇殺夫」的謀殺案。

Paolo聯手Maurizio將父親Aldo送監

Aldo Gucci有三個兒子,然而大家只需要記得他的次子Paolo Gucci就可以;至於Rodolfo Gucci,大家就需要記得他的兒子Maurizio Gucci。當時Paolo Gucci在1980在沒有知會其父親Aldo Gucci及叔叔Rodolfo Gucci的情況下,擅自用「Gucci」的名字開創他自己的事業。Aldo及Rodolfo得悉後,把Paolo解僱。當時Aldo還提告兒子,並威脅要切斷任何支持Paolo的供應商。

Paolo Gucci在1984年尋找到復仇機會,他與Maurizio Gucci聯手合作,將父親Aldo Gucci長期逃稅的證據轉交政府部門,而Aldo最後因為逃稅被判入獄一年零一日。Paolo Gucci在1987年,用4,250萬美元的價格將他所持有的Gucci股份賣給Investcorp。由於花費大量金錢及不濟的商業決策,Paolo在1993年申請破產。

Aldo Gucci報仇同樣告Maurizio偽造文書及逃稅

由於Paolo與Maurizio聯手把Aldo Gucci送往監獄後,Aldo在1986年為了報仇,指控Maurizio偽造父親Rodolfo Gucci的簽名來逃避支付遺產稅,Maurizio為了逃避起訴而逃往瑞士。他最初獲判有罪,但後來被無罪釋放。Maurizio最終在1988年,將他持有的47.8%的Gucci股份賣給Investcorp。

在1993年,Maurizio以1.7億美元的價格將他剩餘的Gucci股份同樣賣給Investcorp,Gucci家族終於與Gucci品牌再沒有任何關連。

Maurizio Gucci遭前妻買兇謀殺

然而Maurizio的悲劇仍未結束,他在1995年3月27日遭殺手槍殺,而幕後真兇就是他的前妻Patrizia Reggiani。其實Maurizio Gucci與Patrizia Reggiani在1973年結婚,育有兩名女兒。男方在1985年與外遇對象離家出走,到1991年正式提出離婚,每年贍養費達50萬美元。直到1995年3月27日,Maurizio遭殺手槍殺,Patrizia Reggiani在1997年1月31日被捕,翌年被控買兇謀殺前夫罪名成立,判入獄29年,外媒稱呼她為「黑寡婦」(Black Widow)。

Patrizia Reggiani在經過上訴後獲減刑至26年,並在2016年10月,Patrizia Reggiani入獄16年後因行為良好而提早獲釋,出獄後的她憑1993年的協議,仍然能從Maurizio Gucci的遺產中獲得90萬英鎊的贍養費。

除此之外,Aldo Gucci的孫女Alexandra Zarini,在去年9月8日入稟美國位於洛杉磯的加州高級法院,控前繼父Joseph Ruffalo性虐待自己近16年。她同時指控其的母親Patricia Gucci與祖母Bruna Palombo多年來掩飾事件。

