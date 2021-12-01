梅艷芳｜徐若瑄睇完喊到眼腫！曬22年前梅姐合照：我一直感懷在心

電影《梅艷芳》11月上映，徐若瑄29日透露自己去看電影哭到用嘴巴呼吸，直到隔天眼睛都很腫，力推給大家，直呼：還沒看的人，別錯過了。



徐若瑄曬出了一張1999年的舊照，照片中她與彭佳慧同框，還有「大姊」梅艷芳也在場。其實她們三人都曾同屬BMG唱片，徐若瑄透露照片中的她24歲，回憶當天梅姊對她和彭佳慧都相當照顧，「我們聊起了那天很照顧我們的梅姊，帶著我們兩個生澀害羞的小丫頭連轉十幾桌打招呼，讓我們快速跟大家熟絡，第一次有人這麼帶著我，非常難忘，也見識到大姊的風範，記憶猶新。」

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徐若瑄表示很榮幸能成為被梅姊提攜的眾多後輩其中一人，「您的風采有情有義都早已深深的刻在我心裏，相信受您照顧的人很多，可能您也不一定記得了，但我一直感懷在心。」

彭佳慧看到徐若瑄一番有感而發的話，也留言寫下「我也好想念梅姐」。

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