柯震東新戲《月老》台灣票房破億　狗狗「阿魯」搶鏡演出瞬間爆紅

由導演九把刀執導的台灣電影《月老》，率領三位同樣曾經演出在台破億票房紀錄的柯震東、宋芸樺和王淨，電影在強大口碑效應加持下，寫下全台破台幣1億1,300萬的票房佳績。



宋芸樺和「阿魯」Akita。（《月老》劇照）

《月老》在11月24日台灣上映後，整個團隊努力地在台灣不同的地方謝票，以表達觀眾謝意。觀眾對電影的熱愛亦不負眾人宣傳的努力，在上映第二周的票房沒跌反升，更在剛過去第二週末票房破億，高達台幣1億1,300萬。導演九把刀表示《月老》能夠在短短兩周不到的時間衝出破億票房，「要歸功於每一位辛苦的幕前幕後人員」。

「阿魯」Akita和王淨。（《月老》劇照）

其實《月老》的宣傳團隊自電影上映以來，已差不多舉辦了超過50場的映後問答會。由於《月老》榮獲本屆金馬獎最佳視覺特效的獎項，許多台灣觀眾都以為片中宋芸樺所飼養的狗狗「阿魯」，其賺人熱淚的演出是由特效加工而成，為此導演九把刀特地澄清：「我們沒有花一顆特效鏡頭在狗狗Akita身上！」

宋芸樺和「阿魯」Akita互動賺人熱淚。（《月老》劇照）

雖然Akita是「哭戲擔當」卻也是每日工時最短的演員，如果沒有牠的戲份就會讓牠先回到專屬的休息室，絕對是最被劇組寵愛的大明星。為了讓Akita在片場專注度和精神可以百分百，許多愛狗的工作人員都被規定不能跟Akita玩耍，甚至連眼神都不能跟牠接觸，所以當電影一殺青的那刻，所有的工作人員都放下手邊工作，衝過去跟牠拍照，藉以宣洩他們對Akita滿滿的愛。