《明日戰記》全港200屏幕同步播新片　古天樂率部隊迎擊太空植物

由古天樂、劉青雲、姜皓文主演，天下一電影製作有限公司全力製作，總投資總額達4.5億港元的科幻動作電影《明日戰記》（Warriors Of Future），繼早前釋出一條新聞影片後，今日（17/12），全港各大室內室外屏幕，同步於晚上8時播放另一新影片，當中會見到隨隕石襲擊地球的外太空植物真身，而更重要資訊是，電影鐡定2022年上映，大家終於等到！

古天樂飾演的泰來，親自率領空戰部隊作緊急處理。（《明日戰記》劇照）

《明日戰記》的演員陣容強勁，包括多位影帝影后級人馬，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、謝君豪，以及金像獎最佳男配角姜皓文主演，影帝張家輝更會友情客串一角。而電影導演吳炫輝亦來頭不少，曾獲香港電影金像獎、台灣金馬奬及亞洲電影大奬「最佳視覺效果」，向來擔任特技總監的他，首次執導電影。

全新宣傳片繼續以新聞報道（《明日戰記》影片截圖）

電影於上星期，推出首段【特別新聞報道】片段，內容講述科學家偵測到一顆隕石逼近地球，更偵察到隕石上含生命跡象，極有可能是外太空生物，估計隕石會撞擊香港，時間就在今晚（17/12）晚上8時正。同一時間，全香港有超過100個地點，多達200塊室內及室外屏幕，以鋪天蓋地形式播放全新突發新聞宣傳片，當中包括全港最搶眼的銅鑼灣Sogo巨型屏幕，以及5個戶外大電視，亦有超過10個商場、40多個巴士站、46個港鐵站及商舖等。

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在最新【特別新聞報道】片段中，內有從未曝光的電影畫面，更透露隕石撞向地面造成破壞之餘，隕石更承載着遇水生長及充滿攻擊性的外太空巨型植物來到地球，對城巿造成嚴重破壞，危及地球人存亡。由古天樂飾演的泰來，便親自率領空戰部隊作緊急處理。而片段當中亦見到劉青雲穿上重型戰甲迎戰敵人，空戰裝甲戰機更穿梭災場，在惡劣天氣下迎擊。就算是地面，裝甲車亦在炮火連連的戰場中左穿右插，節奏緊湊之餘，細緻的CG畫面經過電影製作組花盡心血的後期製作，每格細膩逼真及震撼鏡頭，叫人萬分期待。

電影製作長達4年，總投資達4.5億港元，更集合多位金像級演員。（資料圖片）

除了全新宣傳片，電影公司亦同步釋出新款海報，海報只見由古天樂飾演的角色「泰來」所配戴的重型戰鬥裝甲頭盔，在一片廢墟之中被巨型外太空植物纏上，而背景的一片廢墟中亦能隱約看出空戰部隊的隊徽，極富神秘感，令人期待。