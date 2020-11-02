【明日戰記】最新預告流出　古天樂領軍迎戰敵人：空戰部隊行動！

由吳炫輝執導；古天樂、劉青雲及劉嘉玲等主演的科幻電影《明日戰記》，由宣布開拍直至公開首條預告，都讓不少粉絲非常期待。然而電影映期至今未定，也有傳電影將在明年上映。近日官方公開了全新預告，但今次僅得15秒。

古天樂主演的《明日戰記》讓粉絲非常期待。（《明日戰記》預告截圖）

《明日戰記》在2017年2月開拍，同年6月殺青，但卻隨即進入漫長的後期製作工作。翌年3月，電影發布了前導預告，雖然全片僅得1分鐘，但當時獲不少網民留言讚好，直言非常期待電影上映。

事隔一年後，電影公司在去年再次公開全新預告。當時的全新預告與前導預告一樣，繼續展示出高科技生物，還交代了更多的故事情節，其中張家輝的角色更加耐人尋味，當時他在預告稱：「天幕就是我，我就是天幕，你聽清楚沒有？」，未知張家輝的角色是正還是邪。

張家輝在預告「天幕就是我，我就是天幕」，似是整個計劃的操控者。（《明日戰記》預告截圖）

據中國內地傳媒消息稱，官方日前發布了《明日戰記》最新的預告。雖然全片僅有15秒，但已經再次俘虜粉絲的心，連續的動作場面、炮彈及新科技的戰機及機械人等，再次讓粉絲非常期待。

《明日戰記》的故事設定在2055年，地球受到具攻擊性的外星異種藤蔓「潘朵拉」入侵，空氣及水源受到污染，一顆隕石擊中地球，並帶來一種快速生長的外星生物。這生物雖然能淨化地球，但同時能殺死一切生命，而拯救地球的生命就落在一支精英隊伍身上，所以在今次新預告可以了解，他們只有一個計畫，就是完成任務，而最後就聽到古天樂喊出「空戰部隊，行動！」