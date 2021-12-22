蜘蛛俠不戰無歸｜三代蜘蛛仔女友大比拚　姬絲汀鄧絲由最索變崩壞

Marvel超級英雄電影《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）近日上映後成為全城熱話，除了關心會否出現三代蜘蛛俠同場的畫面，之前亦有傳聞指連幾代蜘蛛俠女友都會現身！小編當然不會劇透上述傳聞是否屬實，今日想跟大家比較一下三代蜘蛛俠女友。



姬絲汀鄧絲跟杜比麥奎爾的「世紀一吻」可謂經典中的經典。（劇照）

相信不少影迷認為2000年代的姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）是最經典的蜘蛛俠女友，她飾演的Mary Jane跟Peter Parker愛恨交纏，令人看得肉緊，拍攝首集《蜘蛛俠》時只有二十歲的她，更是顏值高峰，性感形象被大批男粉絲奉為女神。

2011年姬絲汀鄧絲憑《世紀末婚禮》（Melancholia）封康城影后。（Getty Images）

近年姬絲汀鄧絲被指暴肥崩壞。（影片截圖）

外形出眾的姬絲汀並不甘於當花瓶，多年來樂於挑戰不同角色，2011年更憑《世紀末婚禮》（Melancholia）封康城影后。而現年近40的她，身材與顏值都不及當年，當上媽媽後更被嫌發福崩壞，不過她曾受訪坦言討厭運動，覺得減肥非常痛苦：「我實在沒辦法為角色犧牲飲食或是生活習慣」，似乎姬絲汀並不太在乎外表。

+ 10

愛瑪史東未夠30歲已成為奧斯卡影后。（Getty Images）

第二代愛瑪史東（Emma Stone）拍完兩集《蜘蛛俠》後人氣急升，自此片約不斷，2017年更憑《星聲夢裡人》（La La Land）榮登奧斯卡影后，成為荷里活最高收入的一線女星。雖然愛瑪跟安德魯加菲（Andrew Garfield）的戀情未能開花結果，但她跟荷里活製片Dave McCary就於2020年拉埋天窗，今年3月更誕下女兒，事業愛情兩得意。

Zendaya不只演員事業發展得有聲有色，更是時尚界的寵兒。（IG圖片）

至於新一代蜘蛛俠女友Zendaya是荷里活現時最炙手可熱的女演員，在電影界及劇集界都吃得開，除了是各大片商的寵兒，去年更憑劇集《Euphoria》成為艾美獎最年輕視后。迪士尼童星出身的Zendaya，自小便儲落大班粉絲，其IG粉絲高達1億1600萬，身高5呎10吋的她擁有模特兒身形，全球鼎級品牌都爭住跟她合作，封她為新一代時尚Icon。加埋跟湯賀蘭（Tom Holland）的戀情，現年25歲的Zendaya可謂擁有完美人生。

Zendaya是史上最年輕艾美獎視后。（影片截圖）