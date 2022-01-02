《新倚天屠龍記》在今年初上映　「小昭」人選獲王晶力讚靈氣新人

導演王晶在2020年宣布開拍《倚天屠龍記》，今日他在微博公布最新消息，宣布兩部電影將在2022年初上映，而備受外界關注的「小昭」確定由22歲雲千千飾演。



全新兩集的《倚天屠龍記》將在今年初上映。（「小弟王晶」微博圖片）

導演王晶今日在微博上傳了六張劇照，其中包括小昭淚別張無忌的名場面。他在微博寫道：「我的《倚天屠龍記》之《九陽神功》及《聖火雄風》將在2022年初跟觀眾見面。一直未公布之小昭角色將由靈氣滿滿的年青演員雲千千出演。她也是我認為最適合的小昭人選。籌備拍攝超三年，自問用心用力，敬希留意。」有網民留言問他甚麼時候看到預告時，他表示：「很快。」

古天樂飾演張翠山。（「小弟王晶」微博圖片）

現年22歲的雲千千受到王晶力捧，她曾參演由他監製的《大師兄》，電影主演為甄子丹，當時雲千千在戲中飾演成績優異的校花周美貞。在2019年時，她演出了再由王晶監製的《唐伯虎點秋香2019》、並在王晶執導的《追龍II：賊王》飾演賀家琪及演出了由王晶擔任編劇的《新河東獅吼》。之後再在2020年上映的《追龍番外篇之十億探長》中飾演阿貞，還有在同年5月上映的《孫悟空大戰盤絲洞》中飾演蜘蛛精小七。

導演王晶在微博公布《倚天屠龍記》最新消息。（「小弟王晶」微博擷圖）

新版《倚天屠龍記》將由林峯飾演張無忌、文詠珊飾演趙敏、古天樂飾演張翠山、雲千千飾演小昭、甄子丹飾演張三豐、邱意濃飾演周芷若、徐錦江飾演明教「金毛獅王」謝遜、方中信演明教「光明左使」楊逍、黃浩然則是明教「青翼蝠王」韋一笑，而朱晨麗則飾演殷素素。