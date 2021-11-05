《倚天屠龍記》公布最新海報　新版小昭雲千千造型曝光

導演王晶自2020年宣布開拍《新倚天屠龍記》，一直令影迷瘋狂熱議及期待，不過於今年2月尾王晶已在個人微博上澄清，《新倚天屠龍記》的映期尚未定檔，呼籲影迷耐心等待。



由李連杰、黎姿、張敏等人主演、王晶執導的1993年電影《倚天屠龍記之魔教教主》，相隔27年開拍續集《新倚天屠龍記》。（微博圖片）

最近Facebook專頁「TianXia Movie電影天下」公布一張《新倚天屠龍記》的海報，電影由林峯、文詠珊（Janice Man）、古天樂、甄子丹、方中信、駱應鈞、徐錦江、黃浩然、朱晨麗、劉浩龍、田啟文以及「晶女郎」邱意濃和雲千千等人演出。

《倚天屠龍記》最新版海報，影迷終於等到張無忌前往大都尋找趙敏！

近日王晶演出《導演請指教》的導演競技真人秀節目，在微博上發布一條影片，再現倚天屠龍記名場面，他同時寫下「28年前的倚天屠龍記惋如昨日，雲千千特別演出小昭。是王晶，不是王星！」