《倚天屠龍記》公布最新海報　新版小昭雲千千造型曝光

導演王晶自2020年宣布開拍《新倚天屠龍記》，一直令影迷瘋狂熱議及期待，不過於今年2月尾王晶已在個人微博上澄清，《新倚天屠龍記》的映期尚未定檔，呼籲影迷耐心等待。
最近Facebook專頁「TianXia Movie電影天下」公布一張《新倚天屠龍記》的海報，電影由林峯、文詠珊（Janice Man）、古天樂、甄子丹、方中信、駱應鈞、徐錦江、黃浩然、朱晨麗、劉浩龍、田啟文以及「晶女郎」邱意濃和雲千千等人演出。
近日王晶演出《導演請指教》的導演競技真人秀節目，在微博上發布一條影片，再現倚天屠龍記名場面，他同時寫下「28年前的倚天屠龍記惋如昨日，雲千千特別演出小昭。是王晶，不是王星！」
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