倚天屠龍記｜網民插林峯做到張無忌老竇　王晶：佢身手超乎想像

本月初王晶在微博上公布了一批新電影版《倚天屠龍記》的劇照，落實會由林峯、Janice Man文詠珊、邱意濃、古天樂、黃浩然、田啟文（田雞）、方中信、甄子丹等人演出，劇照一出即時引來網民熱議，尤其是有人覺得該版本選角很老，昨晚（22日）王晶在直播時對此作出回應，更有回應小昭的人選問題！

王晶在直播時回應新電影版《倚天屠龍記》的人選問題。（王晶微博圖片）

王晶講明小昭絕不是迪麗熱巴。（王晶微博）

5月7日王晶在微博上彈弓手公開完劇照又極速撤回，講明過兩天就會發布高清劇照，但等足十多日都未見有新相，昨晚他在微博直播《孫悟空大戰盤絲洞》時都有提及《倚天屠龍記》。

對於有網民指林峯年紀大不適合演張無忌，晶哥完全不認同︰「因張無忌出場時已是30多歲，成長期間就超過30多歲了，所以他的年紀是剛剛好，主要是角色出來像就可以，而且他的打鬥身手超乎想像，當電影面世時大家就能看到了。」

林峯飾演張無忌。（微博圖片）

不過對此網友仍覺得解不通，因為講到張無忌20歲決戰光明頂，怎會一出場就30多歲呢？更有人批評林峯現在的樣貌夠做張無忌的爸爸，慨嘆童年男神的顏值極速下跌。

邱淑貞版小昭最經典。（電影截圖）

另外王晶都有講到今次選角的初衷其實是希望以老帶新，當年黎姿和邱淑貞也不是「超紅」的狀態，後來才變成女神，更笑言自己衡量一件事的標準，往往跟大眾不一。

而談及「小昭」時，王晶則表示「遲一些公開」，甚至笑言：「你們現在每人給我一萬元，直到一億我就說吧！」對着網友「小昭會不會是邱淑貞的女兒沈月？」的疑問，他就直接回應︰「我想我還是用專業的演員吧。」

難道王晶認為早前被他闢謠的迪麗熱巴和沈月都不夠專業？還是他不想那麼快就拆穿了「小昭」人選的秘密呢？

沈月都幾似小昭。（沈月IG）

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難道連迪麗熱巴都不夠專業？（劇照）

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