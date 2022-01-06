《喪屍樂園》女星戴口罩玩過山車都有錯？　網民追擊︰可悲失敗者

《陽光小小姐》（Little Miss Sunshine）及《喪屍樂園》（Zombieland）系列女星Abigail Breslin早前在Instagram上載一張在拉斯維加斯主題樂園戴著口罩玩過山車的照片，豈料竟然有網民留言稱她是「可悲的失敗者」，她隨即宣布離開社交媒體。



Abigail Breslin演出《喪屍樂園》系列電影。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

現年25歲的Abigail Breslin是童星出生，她首次參與廣告是在她三歲的時候。她在5歲時首次參與電影拍攝，在M. Night Shyamalan執導的電影《驚兆》（Signs）中飾演「Bo Hess」。她近期在Instagram上載一張與朋友在拉斯維加斯主題樂園玩過山車的照片，但相中只有她戴著口罩。

Abigail Breslin這張戴著口罩玩過山車的相，竟然有網民留言笑她是「可悲的失敗者」。（Abigail Breslin Instagram 圖片）

就是Abigail Breslin這張戴著口罩玩過山車的相，有網民竟然留言笑她是「可悲的失敗者」：「哪個戴著口罩的可悲失敗者是誰？」而Abigail Breslin回覆該網民稱：「那個可悲的失敗者相信是我，因為有人沒有戴口罩，並把新冠肺炎傳給父親，而他因此離世。」

Abigail Breslin的父親Michael在去年2月27日因新冠肺炎離世。（Abigail Breslin Instagram 擷圖）

可是該名網民繼續留言，稱她的父親為「弱者」，氣得Abigail Breslin叫該位網民「死X開」。Abigail Breslin立即呼籲她的粉絲檢舉這位網民：「如果你們都能檢舉這人，我會很高興。說我父親因為「弱」而死亡，我是不能容忍的。」其實Abigail Breslin的貼文並非全部負評，而她也答謝了部份粉絲的留言。

Abigail Breslin表示這是她最後一個發文，並宣布離開社交媒體。（Abigail Breslin Instagram 擷圖）