【喪屍樂園2】科幻電影預言成真？　科學家證喪屍病毒真實存在

《喪屍樂園》(Zombieland)在十年前上映時,意外獲一致好評。導演Ruben Fleischer在今年慶祝首集推出十周年之際,聯同謝西艾辛堡(Jesse Eisenberg)、活地夏里遜(Woody Harrelson)、愛瑪史東(Emma Stone)及Abigail Breslin再次合作,推出續集作品《喪屍樂園:連環屍殺》(Zombieland: Double Tap)。 雖然電影一反喪屍片的常態,用喜劇形式包裝。然而在現實生活中,真的有科學家曾研究喪屍病毒,而且還預測如果喪屍病毒真的爆發,人類滅族的所需時間。

在《喪屍樂園》推出十年後,續集《喪屍樂園:連環屍殺》終於登場。(《喪屍樂園:連環屍殺》劇照)

喪屍經常成為影視作品的題材,可是如果電視或電影的橋段成真的話,人類又能否處理呢?對於喪屍病毒存在與否,這問題一直是科學家的研究重點。根據《Journal of Experimental Biology》今年7月時發表的一份研究報告,他們指出有一種熱帶真菌會寄生在螞蟻體內,透過吸取螞蟻的身體來攝取營養。當真菌完全成熟後,螞蟻會找一片樹葉,讓真菌破體而出,再感染其他螞蟻。這場景是否跟《生化危機》系列中,感染G-virus後變成喪屍的情況相似,而且還是遊戲《最後生還者》(The Last of Us)中感染人類的那種真菌。

如果喪屍橋段成真的話,人類如何處理呢?(《喪屍樂園:連環屍殺》劇照)

最可怕的是,《美國國家科學院院刊》一篇新的研究指出,發現真菌操縱螞蟻的方式,可能是跳過大腦,直接控制肌肉。雖然螞蟻的心智仍然完整,但卻喪失踐身體控制的機能。最終,成為喪屍螞蟻,任憑真菌操縱。最後螞蟻被自殺,致命真菌的孢子從已死亡的螞蟻體內掉落,尋求新宿主。

如果喪屍病毒爆發,全球不到300名倖存者。(《喪屍樂園:連環屍殺》劇照)

在2017年,英國萊斯特大學(University of Leicester)的學生研究出一套數學模型,指如果喪屍病毒爆發,人類最終能否繼續生存。據他們的研究所得,在喪屍病毒爆發100日內,全球不到300名人類能夠生還;在病毒爆發100日後,人類近乎全滅。雖然人類近乎滅族,但該研究續指出,考慮到人類能殺死喪屍及繁衍後代,全球人口最終能夠恢復過來。然而這一切都只是數劇分析,當喪屍病毒真的爆發後,人類如何應付仍是未知之數。

雖然人類近乎全滅,但仍然有能力撥亂反正。(《喪屍樂園:連環屍殺》劇照)

幸好,目前還沒有發現能感染人類及控制人類的真菌。然而英國太空總署研究員Lewis Dartnell曾很認真地發表遇到喪屍時的求生指南。當中有五大求生重點,包括第一點是不要對抗,除非你當時可以用槍殺死它、第二點是保持安靜、第三點是分散注意、第四點是不要教化它們,因它們失去語言能力及最後是當遇上一群喪屍而無處逃生時,你可以嘗試模仿它們,從而離開喪屍群。