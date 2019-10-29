【喪屍樂園2】科幻電影預言成真？　科學家證喪屍病毒真實存在

《喪屍樂園》（Zombieland）在十年前上映時，意外獲一致好評。導演Ruben Fleischer在今年慶祝首集推出十周年之際，聯同謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、活地夏里遜（Woody Harrelson）、愛瑪史東（Emma Stone）及Abigail Breslin再次合作，推出續集作品《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）。 雖然電影一反喪屍片的常態，用喜劇形式包裝。然而在現實生活中，真的有科學家曾研究喪屍病毒，而且還預測如果喪屍病毒真的爆發，人類滅族的所需時間。

在《喪屍樂園》推出十年後，續集《喪屍樂園：連環屍殺》終於登場。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

喪屍經常成為影視作品的題材，可是如果電視或電影的橋段成真的話，人類又能否處理呢？對於喪屍病毒存在與否，這問題一直是科學家的研究重點。根據《Journal of Experimental Biology》今年7月時發表的一份研究報告，他們指出有一種熱帶真菌會寄生在螞蟻體內，透過吸取螞蟻的身體來攝取營養。當真菌完全成熟後，螞蟻會找一片樹葉，讓真菌破體而出，再感染其他螞蟻。這場景是否跟《生化危機》系列中，感染G-virus後變成喪屍的情況相似，而且還是遊戲《最後生還者》（The Last of Us）中感染人類的那種真菌。

如果喪屍橋段成真的話，人類如何處理呢？（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

最可怕的是，《美國國家科學院院刊》一篇新的研究指出，發現真菌操縱螞蟻的方式，可能是跳過大腦，直接控制肌肉。雖然螞蟻的心智仍然完整，但卻喪失踐身體控制的機能。最終，成為喪屍螞蟻，任憑真菌操縱。最後螞蟻被自殺，致命真菌的孢子從已死亡的螞蟻體內掉落，尋求新宿主。

如果喪屍病毒爆發，全球不到300名倖存者。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

在2017年，英國萊斯特大學（University of Leicester）的學生研究出一套數學模型，指如果喪屍病毒爆發，人類最終能否繼續生存。據他們的研究所得，在喪屍病毒爆發100日內，全球不到300名人類能夠生還；在病毒爆發100日後，人類近乎全滅。雖然人類近乎滅族，但該研究續指出，考慮到人類能殺死喪屍及繁衍後代，全球人口最終能夠恢復過來。然而這一切都只是數劇分析，當喪屍病毒真的爆發後，人類如何應付仍是未知之數。

雖然人類近乎全滅，但仍然有能力撥亂反正。（《喪屍樂園：連環屍殺》劇照）

幸好，目前還沒有發現能感染人類及控制人類的真菌。然而英國太空總署研究員Lewis Dartnell曾很認真地發表遇到喪屍時的求生指南。當中有五大求生重點，包括第一點是不要對抗，除非你當時可以用槍殺死它、第二點是保持安靜、第三點是分散注意、第四點是不要教化它們，因它們失去語言能力及最後是當遇上一群喪屍而無處逃生時，你可以嘗試模仿它們，從而離開喪屍群。