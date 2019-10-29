【喪屍樂園2】編劇預告已計劃第三集　力邀重量級超級英雄加盟

10年後終於迎來續集的《喪屍樂園：連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）正在上映，由魯賓費利沙（Ruben Fleischer）執導，謝西艾辛堡（Jesse Eisenberg）、愛瑪史東（Emma Stone）、活地夏里遜（Woodrow Harrelson）和艾碧姬布絲蓮（Abigail Breslin）原班人馬演出，更加入新生代女神素兒德芝（Zoey Detuch），但其實編劇Paul Wernick早就有意想要呢位超級英雄加入《喪屍樂園》！

Paul Wernick、Rhett Reese和賴恩雷諾士合作拍出《死侍》。（syfy圖片）

Paul Wernick和Rhett Reese除了是《喪屍樂園》系列的編劇，同樣是《死侍》（Deadpool）系列的編劇，因為《死侍》的成功，令到兩人很想再跟賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）合作，所以有意讓他加盟《喪屍樂園2》。

據知他本來會在戲中扮演Luke Wilson的角色「Albuquerque」，要跟活地夏里遜作一番比拼之餘，更會變成喪屍，相信這個角色由賴恩雷諾士來演出的話，又會別有一番風味之餘亦能讓人笑爆肚皮！

本來Luke Wilson演出的Albuquerque一角，很有機會由賴恩雷諾士來擔任。（劇照）

Paul Wernick和Rhett Reese開玩笑指：「我們目的是只製作賴恩雷諾士的電影，不過這個人從我們的指尖溜走了，事實上Luke Wilson很出色，對我們來說非常棒！」

其後兩人補充，自2009年推出《喪屍樂園》後，「喪屍」已成為當今娛樂界一大難題，首先喪屍不是一種潮流，亦算不上會嚇人一大跳。它已經存在了3、40年，但要好好運用的確存在一定的難度，所以今次讓這個世界變得更黑暗，牠們也會進化成不同類型的殭屍種類，例如會有最蠢的Homers、比較聰明的 Hawking和最難對付的T-800，為觀眾帶來不同的刺激觀感。

一眾主演都很喜歡《喪屍樂園》，而且想繼續拍攝這個系列。（劇照）

至於《喪屍樂園3》，早前愛瑪史東曾講笑︰「不如10年後再拍一套」，但Rhett Reese透露：「活地夏里遜說想要拍多10套這樣的電影，他不止一次說自己愛上了《喪屍樂園》，而且在拍攝電影過程中獲得很多樂趣。」最後Rhett Reese說出了最重要的一句：「也許賴恩雷諾士將出現在第3集中。」