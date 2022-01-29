倚天屠龍記 | 王晶列舒淇邱淑貞當年負評力撐　云千千︰人無完人

由王晶執導的《倚天屠龍記之九陽神功》和《倚天屠龍記之聖火雄風》即將在網絡首播，雖然集結古天樂、甄子丹、林峯、文詠珊（Janice Man）、方中信等大星，但未開播已經爭議不斷，角色造型遭到詬病之餘，扮演「周芷若」的邱意濃與扮演「小昭」的云千千更被大家批網紅臉。



日前，王晶在微博為兩位女藝人抱不平，更列舉舒淇、邱淑貞剛出道時的評價：「邱淑貞小時候在樓梯摔了一交，下巴碎了，做了手術，在選港姐時被對手誣陷整容，被迫退賽，但仍不斷被人叫『整容臉』，紅了之後仍不斷有些咀賤之人叫『假下巴』……舒淇來時偏黃黑，有些黑水竟叫她ET，現在呢，一代影后，曠世女神。」他表示當年很氣憤，想不到今時今日再度遇上這樣的事：「荳蔻年華，清純可人的云千千，婀娜多姿，媚在骨子的邱意濃出道，什麼網紅面，什麼長一樣云云，有這些話，我放心了，這就保證邱，云二人巳然走上女神之軌跡。」言語間不難看出王晶的憤怒。

對於邱意濃及云千千被指網紅臉，王晶非常不滿。（微博截圖）

對此，云千千昨日（28日）也在微博回應，坦言：「網紅臉？我理解是以後我將成為全網最紅的一張臉的意思。有人說我網紅臉說明我符合現在大眾審美觀念嘛，至少做（作）為新人領銜主演的上下兩部作品大家關注到了，也懇請大家能見證新一代小昭雲千千以後的成長。你現在接受不了我，萬一看了正片小昭感動你了呢？有一句話說人無完人，我也是一個平凡的人哪能近乎完美呢？」

云千千回應被指網紅臉，自我解讀是「全網最紅的一張臉」之意。（微博截圖）