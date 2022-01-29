《倚天屠龍記》上下集轉網大播放　率先公開古天樂被圍攻慘死一幕

由王晶編劇兼執導的新版《倚天屠龍記》即將於網絡平台上映，日前王晶在個人微博講到「1993年我帶著《倚天屠龍記之魔教教主》和大家見面了。時隔二十九年，2022年的《倚天屠龍記》是承載了二十九載滿滿情懷的續作。」



林峯飾演張無忌。（影片擷圖）

新版《倚天屠龍記》將會分為兩部曲上架，分別是《倚天屠龍記之九陽神功》以及《倚天屠龍記之聖火雄風》。據知電影製作費為3億人民幣（約3.7億港元），由籌備到拍攝花足三年，不過似乎因疫情關係，電影無緣在內地大銀幕上映，目前定檔於1月31日以及2月3日上架，網絡平台迎新會員更可享有優惠，最平5元人民幣（約6港元）即可收看。

文詠珊（Janice Man）飾演趙敏。（影片擷圖）

近日網上有多個不同版本的預告，當中可看到林峯飾演的張無忌、文詠珊（Janice Man）飾演的趙敏、甄子丹飾演的張三丰、古天樂飾演的張翠山、梁琤飾演的滅絕師太以及由「晶女神」雲千千飾演的小昭等。

故事講到一幫江湖人士都是想奪取晒屠龍刀，就連名門正派也想前去分一杯羹，殷素素（朱晨麗 飾）為了救張無忌誤中了玄冥神掌，滅絕師太（梁琤 飾）要求張翠山說出謝遜（徐錦江 飾）的下落以及休了殷素素，武林各大門派就會原諒他。不過張翠山不肯，明知對方假借報仇之名，其實都想得到屠龍刀，後來引起一場大混戰。

古天樂身中多刀。（影片擷圖）

古天樂被眾人圍攻，寡不敵眾的他身中多刀，後來滅絕師太更用到倚天劍攻擊他，原先幫殷素素和張無忌療傷的張三丰終於要出手，抵擋了滅絕師太的凌厲攻勢，用太極的招式以優制剛，耍走了倚天劍，一掌打中滅絕師太，此時網上流出的預告片就停了，不過據原定情節會是，後來當張翠山得知愛妻曾傷害其三哥俞岱巖後羞憤自刎而死，而殷素素亦跟着自殺，在她死前則向兒子張無忌：「孩兒，你長大了之後，要提防女人騙你，越是好看的女人，越會騙人。」後來張無忌還是遇上了小昭、趙敏以及周芷若等人，幾度受情所困。

點擊睇更多畫面：